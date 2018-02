Das ehemalige "Hotel Eisenbahn" wird zum Wohnhaus

FORCHHEIM - Gastronomie raus, Wohnungen rein: Das Gebäude am Bahnhofsplatz 3 wird umgebaut und saniert: Dort entstehen acht Wohnungen.

Das frühere "Hotel Eisenbahn" wird zum Wohnhaus umgebaut. © Ralf Rödel



Was war hier nicht schon alles untergebracht: Pizza gab’s einst, Döner auf die Hand, es wurden beim Dart die Pfeile geworfen und Billard gespielt. Dreht man die Uhr noch weiter zurück, war das "Hotel Eisenbahn", dessen schwarzer Schriftzug noch verblasst auf der schiefergrauen Fassade prangt, einst die erste Anlaufstelle für Reisende in Richtung Bamberg, Ebermannstadt oder Nürnberg. Doch das ist lange her.

Wie alt das Gebäude ist, das kann Eigentümer, der Samengroßhändler Roland Hoffmann, gar nicht so genau sagen. Auf alten Postkarten, die zurück bis ins Jahr 1870 datieren, sei die alte Bahnlinie zu sehen und eben auch das "Hotel Eisenbahn".

Seit einigen Wochen ist nun der letzte Gastronomie-Betrieb umgezogen in neue Räumlichkeiten ins Kino-Center in die Wiesentstraße. Das Gebäude steht seitdem leer.

"Unten Gastronomie und oben Wohnungen, das funktioniert nicht", sagt Hoffmann im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. In den 90er Jahren hatte die Familie Hoffmann einst das Gebäude gekauft, "sonst hätten wir die Infrastruktur von unserem Laden nicht bedienen können", sagt Hoffmann.

Will heißen, sonst wären weder Stellplätze noch die Ausfahrt gesichert gewesen. Lange Zeit, so Hoffmann, sei das große Haus nur "ein Klotz am Bein" gewesen. Doch nun, nachdem "die Bahn den Plan endgültig festgestellt hat und wir wissen, was die Bahn macht", da mache er Nägel mit Köpfen. Acht Wohnungen sollen in dem Gebäude auf drei Etagen im Erdgeschoss, ersten Stock und Dachgeschoss entstehen, das Haus in direkter Nähe zur Bahnlinie wird "lärmschutzertüchtigt", es wird Schallschutzfenster geben. Die Detailplanung sei allerdings noch nicht abgeschlossen, erst müssten die Statiker ran und die Decken geöffnet werden.

"Wir wollen das Gebäude einer vernünftigen Nutzung zuführen", sagt Hoffmann, der eine Luxussanierung kategorisch ausschließt. "Das soll ein vernünftiger Standard werden, den man auch bezahlen kann."

