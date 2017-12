Das Fest lockt in Forchheim in die Kirche

Weihnachtszauber zieht Gottesdienstbesucher an - Wenig Besucher während des Jahres - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Zu Weihnachten und auch zu Ostern verzeichnen die Gottesdienste die meisten Besucher, während die Reihen in den Kirchenbänken während des Jahres eher spärlich besetzt sind. Wir sprachen mit Martin Emge, Pfarrer der Pfarreien St. Johannes und Ottilie, St. Martin und Verklärung Christi, über das Phänomen.

In der Weihnachtszeit erhält die Kirche viel Zuspruch. © Harald Munzinger



Herr Emge, warum gehen die Menschen vermehrt an Weihnachten in den Gottesdienst?

Pfarrer Martin Emge © Foto: Huber



Martin Emge: Weihnachten ist ein kirchliches Hochfest, das eine zentrale Botschaft hat, die tief in den Herzen der Menschheit verankert ist. Viele Menschen sehnen sich nach Liebe und Geborgenheit, nach Frieden und Gemeinschaft. Die Menschwerdung Jesu in einer Familie berührt die Herzen aller, die sich mit der Kirche verbunden fühlen. An Weihnachten kommen die Familien zusammen, um diesen Weihnachtsfrieden miteinander zu erleben. Und viele entschließen sich dann auch, gemeinsam die Messe zu besuchen, um Weihnachten mit Liedern und festlicher Musik zu feiern und sich den Segen geben zu lassen.

Wie läuft die Christmette ab?

Martin Emge: Bei der Feier in der Nacht wird das biblische Geschehen visualisiert durch die zentral vor dem Altar stehende Krippe. Das Besondere ist, dass der Kirchenraum wie ein Festsaal geschmückt wird, mit leuchtenden Christbäumen und vielen Kerzen, um das Wunder der Weihnacht zu feiern. Es geht nicht nur um ein kognitives Verstehen der Weihnachtsbotschaft, sondern um ein Fest, das alle Sinne anspricht mit Weihrauch, Lichterglanz und mystischer Atmosphäre. Alles soll an die Liebe Gottes erinnern, der seinen Sohn auf die Erde gebracht hat. Der Glanz der Lichter im Gottesdienst soll uns nachdenklich machen.

Was wünscht sich die Pfarrei zu Weihnachten?

Martin Emge: Wir erhoffen uns natürlich, dass wir mehr Menschen für Gottesdienste begeistern können, das gelingt immer wieder. Nach dem Gottesdienst stehe ich vor der Tür und kann jedes Mal Leute begrüßen, die ich vorher noch nicht bei uns gesehen habe. Dieser Termin ist vielen Menschen heilig und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wieder viele kommen. Persönlich wünsche ich mir, dass wir die diözesanen Umbrüche in den nächsten Jahren mutig und gemeinsam angehen werden.

