Das Forchheimer Hüpfburgenfestival hat begonnen

...und im Stadtpark wird vor Freude in die Luft gesprungen

FORCHHEIM - Bunte Burgen, waghalsige Sprungbretter und feuchte Wasserrutschen. Überall wird geturnt, gerutscht und natürlich gesprungen. Es ist viel los auf dem zweiten Hüpfburgenfestival in Forchheim.

Es darf wieder gehüpft und geklettert werden im Forchheimer Stadtpark. Foto: Anestis Aslanidis



Auf und ab, hoch und runter hüpfen Lea und Kimberley auf einer quietschbunten Hüpfburg. Ungewohnt bunt sieht der Stadtpark in diesen Tagen aus: überall stehen Hüpfburgen. Wie kam es dazu? "Wir wollten was für kleine Kinder machen", erzählt Veranstalter Miguel Ortega. Aufgefallen war Ortega das Hüpfburgenfestival erstmals in Norddeutschland, woraufhin ihm die Idee kam, dies auch in Bayern zu etablieren.

Gesagt, getan: Insgesamt 22 Hüpfburgen in verschiedenen Variationen, eine kleine Go-Kart-Bahn sowie ein Ballgeschoss finden sich nun im Stadtpark. Besondere Highlights sind dabei eine 18 Meter lange Wasserrutsche, ein Wackelberg mit Palmen sowie ein "Ninja-Sprungturm", aus dem man aus bis zu fünf Meter Höhe auf eine Hüpfburg springen kann.

Auch Lea und Kimberley, beide neun Jahre alt, erklimmen gerade eine gewaltige Hüpfburg. "Man kann hier ganz toll hüpfen", sagt Kimberley. "Und man traut sich Sachen, die man sich sonst nicht trauen würde", fügt Lea an.

Wild zu geht es auch bei Evelyn Kalb. Sie tollt mit ihrem fünfjährigen Sohn Vicente in einer blau-gelb gestreiften Hüpfburg. „Es ist alleswunderbar hier“, sagt sie und ist etwas aus der Puste. Vicente stimmt ihr freudestrahlend zu. Beide sind Hüpfburgfans und waren bereits in Bamberg bei einem Festival. Weiter hinten im Stadtpark werden bereits fleißig Wasserrutschen erklommen, um anschließend mit großem Gekreische herunterzurutschen.

Go-Kart statt Hüpfburg

Der achtjährige Ben fährt lieber auf der Go-Kart-Bahn nebenan. "Es gibt so viele tolle Spiele hier, aber am besten gefällt mir trotzdem die Go-Kart-Bahn", sagt er, tritt in die Pedale und dreht noch eine Runde auf der Bahn. Auch sein Vater Sven Wirth findet die Aktion gelungen: "Die Kinder haben sehr viel Spaß."

Zwiegespalten ist Stefanie Rosa, die mit ihren beiden drei- und fünfjährigen Kindern den Park erkundet. "Ich finde es schon recht schön hier, aber ich sehe auch die Gefahr, die die Hüpfburgen mit sich bringen können. Ich muss immer dabei sein und nach den Kindern schauen." Sie hätte sich mehr Personal an den Hüpfburgen gewünscht sowie mehr hüpfbare Angebote für jüngere Kinder. Trotzdem lässt sich die Familie den Spaß nicht entgehen. Es wird munter geplantscht, gerutscht und gesprungen.

