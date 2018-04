Das Forchheimer Möbelhaus Schramm expandiert

Familien-Unternehmen erweitert Grundstück und Ausstellungsfläche - vor 8 Minuten

FORCHHEIM - In Zeiten von Ikea, Dänischem Bettenlager und anderen Großfilialisten haben kleinere Unternehmen es nicht leicht. Davon unbeeindruckt baut das Forchheimer Möbelhaus Schramm seine Räume nun sogar aus.

Senior und Junior vor der Familienfirma, die nun erweitert wird: Adolf Georg Schramm und Michael Schramm. © Peter Roggenthin



Senior und Junior vor der Familienfirma, die nun erweitert wird: Adolf Georg Schramm und Michael Schramm. Foto: Peter Roggenthin



Bereits in der fünften Generation wird „Möbel Schramm“ mittlerweile geführt. Der 32-jährige Michael Schramm ist seit 2016 Inhaber und Geschäftsführer des traditionsreichen Einrichtungshauses am Kolpingplatz, das nun weiter wächst: Ein Nebenhaus wird abgerissen, ein Neubau von 25 Meter Länge und zwölf Meter Breite entsteht.

„Der ausschlaggebende Grund für die Erweiterung ist, dass unsere Liefer-Lkw im bisher sehr engen Hof kaum Platz hatten, um ordentlich zu rangieren und auszuladen. Da mussten sogar die Rückspiegel eingeklappt werden“, so Michael Schramm.

Ein angenehmer Nebeneffekt des bald erweiterten Geländes wird auch eine größere Ausstellungsfläche für die Küchenmöbel im Erdgeschoss sein. Ein zweites Stockwerk schafft außerdem Raum für neue Büros.

Standhaft gegen Konkurrenz

Doch wie kommt es überhaupt, dass sich ein Familienunternehmen so lange neben der Konkurrenz von Möbelgiganten behaupten kann? Laut Schramm ist die Antwort schon in der Frage enthalten: „Wir sind ein Familienunternehmen, das es seit mehr als 130 Jahren gibt. Die Beratung und der Service laufen sehr persönlich ab.“

Gerade, weil alle Inhaber Schreinermeister waren und sind, kümmert sich das Möbelhaus um verschiedenste Wohnbereiche. „Da muss man nicht fünfmal dieselbe Geschichte erzählen, weil die Handwerker für unterschiedliche Bereiche zuständig sind“, erklärt Schramm. Über die Jahrzehnte hinweg baue sich außerdem eine feste Stammkundschaft auf, die die Qualität der Firma schätze und weiterempfehle.

Michael Schramm ist bisher alleiniger Geschäftsführer der Firma — doch Verstärkung naht: Seine Frau hat bislang ein Teppichhaus in Koblenz geführt, wird aber noch dieses Jahr nach Forchheim ziehen und im Geschäft mitwirken. Auch die Unternehmenszukunft sei gesichert, so Schramm: „Die sechste Generation sieht man bereits ab und an im Möbelhaus spielen.“

Kirsten Wirsching