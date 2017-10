Das Geheimnis vom Junker Jörg in Hetzelsdorf

HETZELSDORF - Die Kinder der Pfarrei Hetzelsdorf hoffen auf viele Besucher, wenn sie am Sonntag, 22. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche von Hetzelsdorf passend zum Lutherjahr das Musical "Das Geheimnis der Wartburg" aufführen.

Kinder der Pfarrei Hetzelsdorf proben für die Musicalaufführung "Das Geheimnis der Wartburg". © Franz Galster



Am Sonntag, 29. Oktober, folgt die Wiederholung um 8.45 Uhr in der Kirche von Wannbach. In den vergangenen Tagen haben die Akteure in der Pfarrei die Generalprobe absolviert. Es geht um Anna, Dorothea Magdalena und Cecilia, die im Jahr 1521 zu Besuch auf der Wartburg bei Eisenach sind. Dort hält sich auch der geheimnisvolle Junker Jörg auf.

Die Mädchen wundern sich über den seltsamen Gast, der so gar nicht zu den anderen Rittern passt. Seit ihrer Kinderfreizeit in Kappel beschäftigen sich die Teilnehmer unter der Leitung von Sabine Friedrich mit dem Stück, das regelmäßig in der Matthäuskirche von Hetzelsdorf geprobt wurde.

Musikalisch werden sie am Klavier von Johanna Spindler begleitet, Technik und Ton besorgt Andreas Nießer.

FRANZ GALSTER