Der ein oder andere Forchheimer hat es heuer gemerkt: 2017 wurde recht viel gewerkelt in der Stadt. Darum steht unser Bilder-Jahresrückblick auch im Zeichen von Gebäude-Bauarbeiten, Straßensperrungen und Bahntrassen.

Winterliche Landschaften und eine romantische Atmosphäre: Am 3. Januar leuchten bei der Obertrubacher Lichterprozession wieder die Felsen und Hänge. Für die beeindruckenden Bilder sorgen vor allem die vielen Kerzen. Doch wie entstehen die eigentlich?

Forchheim, hier sind sie: Diese süßen Babys sind im Jahr 2017 im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an Redaktion-Forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Cello, Saxophon und Co: Chöre und Orchester des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim begeisterten das Publikum in St. Johannis und hatten am Ende eine musikalischen Weihnachtswunsch parat.