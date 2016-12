Das ist der Knaller: Sicher Silvester feiern im Landkreis

Polizei gibt Hinweise für Sicherheit in Silvesternacht - vor 28 Minuten

FORCHHEIM - Spätestens um Mitternacht gehen auch im Landkreis Forchheim die Raketen hoch, knallen die Böller. Der Brauch ist nicht ganz ungefährlich, sagt Peter Müller, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie man sicher ins neue Jahr startet.

Silvester am Walberla 2013. © Roland Huber



Herr Müller, welches Feuerwerk ist in Deutschland zugelassen?

Peter Müller: Feuerwerkskörper sind je nach Gefährlichkeit in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. In Kategorie eins fallen zum Beispiel Wunderkerzen, Knallfrösche und Partyartikel. Kategorie zwei umfasst Kleinfeuerwerke wie Raketen, Böller, Kanonenschläge und Fontänen. Während man Dinge der ersten Kategorie das ganze Jahr über kaufen und entzünden darf, ist es bei Artikeln der Kategorie zwei nur vom 29. bis 31. Dezember erlaubt, diese zu kaufen. Und das dürfen auch nur Erwachsene. Entzündet werden dürfen diese Raketen und Knaller ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar — und auch nur von Erwachsenen.

Peter Müller © Foto: privat



Peter Müller Foto: Foto: privat



Trotzdem kommen immer wieder verbotene Böller auf den Markt?

Peter Müller: Richtig. Unsere Schleierfahnder haben allein in diesem Jahr wieder über 1000 Stück der verbotenen Pyrotechnik sicher gestellt. Die kommen von Billigmärkten der Tschechischen Republik und sind sehr viel gefährlicher als bei uns zugelassenes Feuerwerk. Sie haben zum Beispiel einen hohen Anteil an Schwarzpulver oder manchmal auch mangelhafte Zündvorrichtungen. So kann es zu schlimmen Unfällen kommen.

Was sollte man beachten, damit in der Silvesternacht nichts passiert?

Peter Müller: Die Feiernden sollten nur Artikel mit den bei uns zugelassenen Kennzeichnungen BAM und CE verwenden. Beim Anzünden sollten sie darauf achten, dass die Raketen fest am Boden stehen und nicht umkippen können. Auch ein Sicherheitsabstand ist zu empfehlen. Außerdem sollten sie die Feuerwerkskörper beim Zünden nicht in den Händen halten und sich auch nicht darüber beugen. Wenn bereits gezündete Kracher nicht los gehen, sollte man sie liegen lassen und es auf keinen Fall erneut versuchen.

JANA SCHNEEBERG