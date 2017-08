"Das Kopftuch ist ein wichtiger Teil von mir"

Enise Adigüzel ist 15 und Jahrgangsbeste der Adalbert-Stifter-Schule — Kopftuch drückt Liebe zur Religion aus - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Enise Adigüzel ist in Forchheim geboren und aufgewachsen. Seit drei Jahren trägt die 15-Jährige ein Kopftuch. Für sie ist es ein Zeichen der Liebe zu ihrer Religion, dem Islam — gehört aber auch zu ihrem Modestil.

Lesen ist eine große Leidenschaft von Enise Adigüzel. © Foto: Ralf Rödel



Lesen ist eine große Leidenschaft von Enise Adigüzel. Foto: Foto: Ralf Rödel



Schlürfend sitzt Enise Adigüzel an ihrem grünen Tee in einer Eisdiele in der Forchheimer Innenstadt. Die 15-Jährige ist Jahrgangsbeste der Adalbert-Stifter-Schule (AST) in Forchheim. Und dann gibt es noch etwas Besonderes an Enise Adigüzel. Sie trägt ein Kopftuch, ein sogenanntes Hijab. Angefangen hat alles damit, dass eine Freundin ihrer älteren Schwester angefangen habe, ein Kopftuch zu tragen. "Ich fand das einfach schön", erzählt Enise. Sie hatte sich relativ spontan dazu entschieden, ebenfalls Kopftuch zu tragen.

"An Halloween habe ich das erste Mal angefangen ein Kopftuch zu tragen. Das war ein guter Anfang für mich. Niemand würde denken, dass ich wirklich ein Kopftuch trage und nicht nur eine Verkleidung", erinnert sich die Schülerin.

"Das Kopftuch ist ein wichtiger Teil von mir", sagt sie. Von ihrer Familie, in der die Frauen selbst kein Kopftuch tragen, wird sie "von allen Seiten unterstützt". "Ich bin auch nie auf den Gedanken gekommen, das Kopftuch abzunehmen. Ich wollte das durchziehen", erzählt die 15-Jährige, "trotzdem gibt es immer mal wieder Leute auf der Straße, die starren. Anfangs war das ein wenig einschüchternd, aber mittlerweile stört mich das nicht mehr."

Selbst für ihren Traumjob würde sie keine Kompromisse eingehen wollen: "Ich würde es niemals abnehmen. Es gibt solche Leute, die das machen, aber das bin nicht ich." Die Anderen sollten sie so akzeptieren, wie sie sei. "Ich finde, jeder sollte sich so kleiden, wie er sich wohlfühlt und nicht nach dem Geschmack der jetzigen Generation gehen. Man sollte nicht nach Aussehen beurteilen. Mensch ist Mensch. Das ist Gleichberechtigung", erzählt die 15-Jährige. Und außerdem hätten manche Frauen mit Kopftuch mehr erreicht als so mancher Mann, fügt Selma Adigüzel hinzu, die ihre Tochter begleitet hat.

Das Kopftuch drückt für Enise die Liebe zu ihrer Religion aus. Aber nicht nur das: Sie sieht das Kopftuch auch als einen wichtigen Bestandteil ihres Modestils. In Enises Schränken schlummern etwa 20 Hijabs in allen Farben, die nur darauf warten, getragen zu werden. Wann auch immer die Familie in ihr Heimatland Türkei fährt, bringen sie ganze Koffer voller Kopftücher zurück. So ein Kopftuch kann ja auch vorteilhaft sein, sollte man mal einen Bad-Hair-Day haben und beim eigenen Blick in den Spiegel verzweifeln. "Leider gibt es auch Bad-Kopftuch-Days", lacht Enise. An manchen Tagen will das Tuch einfach nicht so fallen, wie es sollte.

Modisch ist die 15-Jährige durchaus interessiert. Sie träumt davon, später Hochzeitskleider und andere festliche Kleider designen zu können. Das passt auch zu ihrem Hobby: "Ich liebe das Zeichnen einfach. Ich kann mich damit selbst ausprobieren", erzählt sie. Ihre andere große Leidenschaft ist das Lesen.

Mit der Adalbert-Stifter-Schule ist für Enise vorerst noch nicht Schluss. Sie bleibt der AST noch zwei Jahre erhalten um dort ihre mittlere Reife abzulegen. Anschließend plant sie, an die private Fachhochschule in Ebermannstadt zu gehen, um dort ihr Fachabitur zu absolvieren. Später möchte sie gerne an einer Kunstuniversität studieren. Aber nicht zu weit weg. "Mir ist wichtig, in der Nähe zu bleiben. Nicht neun Stunden Fahrzeit von Forchheim entfernt", erzählt die 15-Jährige. Am Ende ist sie doch eine waschechte Forchheimerin.

JANA RÖCKELEIN