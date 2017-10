Das Programm der Puppentheatertage in Forchheim

FORCHHEIM - Forchheim lässt wieder die Puppen tanzen. Vom 20. bis 23. Oktober finden zum 22. Mal im Jungen Theater die Puppentheatertage statt. Und sie warten in diesem Jahr mit einer echten Rarität auf.

Das Theater Kuckucksheim präsentiert im Jungen Theater das Stück „Der Maulwurf Grabowski“. Er lebt glücklich unter einer Wiese, bis eines Tages die Bagger rollen. © Foto: Junges Theater



Es ist wieder soweit. Die Puppen erobern ab kommendem Freitag die Bühne des Jungen Theaters. Die Veranstalter rechnen mit 800 bis 1000 Besuchern. Eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass das Theater nur 120 Plätze bietet. Das Programm ist auch heuer wieder vielfältig. Vom klassischen Theaterstoff reicht die Palette bis hin zu spannenden Märchen. "Wenn man von Puppentheater spricht, denken viele, das sei nur was für Kinder", erklärt Lorenz Deutsch, künstlerischer Leiter. Dabei habe das Genre viel zu bieten, auch für Erwachsene. "Man muss sich nur darauf einlassen."

Ein Höhepunkt in diesem Jahr sind sicher die Auftritte von Anne Klinge. Sie bringt zum einen das Märchen "Der Froschkönig" auf die Bühne — und macht dabei ihre Füße zu Darstellern. Sie verkleidet sie als Puppen und bestreitet mit ihnen ein komplettes Theaterstück. "Das ist etwas ganz Seltenes", erklärt Deutsch. "Es gibt kaum jemanden, der das kann. Und dann auch noch in der Länge. Das ist Körperbeherrschung auf höchstem Niveau." Entsprechend ist Anne Klinge mittlerweile weltweit eine gefragte Darstellerin, erhielt mehrere Preise und trat in bekannten TV-Shows auf.

Neben einem bekannten Märchen hat sie auch noch Mozarts Zauberflöte im Programm. Papageno und Papagena, Pamina und Tamino, sie alle werden durch Klinges Füße verkörpert, die sie mit Perücken und Gumminasen ausstattet. Die Oper ist verkürzt und an einigen Stellen leicht abgewandelt, dürfte aber selbst eingefleischten Mozart-Anhängern gefallen.

Wieder mit dabei ist zudem das Hohenloher Figurentheater — und hat klassischen Stoff im Gepäck. Mit ihren schönen und großen Puppen werden sie "Faust" auf die Bühne bringen. Was viele vielleicht nicht wissen: Der Stoff für Johann Wolfgang von Goethes Meisterwerk stammt ursprünglich von einer in Deutschland verbreiteten Sage. Die Geschichte des berüchtigten deutschen Magiers und Schwarzkünstlers Johannes Georg Faust wurde vom englischen Schriftsteller Christopher Marlowe in ein Drama umgewandelt. Seine Version fand in Deutschland wiederum als Puppenspiel Verbreitung — und inspirierte den jungen Goethe.

Und auch in ihrem zweiten Stück dreht es sich, zum Teil, um dunkle Gestalten. Der Kleine Vampir, nach der Buchvorlage von Angela Sommer-Bodenbach, wird in Puppengestalt mit seinem Freund Anton viele Abenteuer bestreiten.

Zu guter Letzt gibt sich das Theater Kuckucksheim auch in diesem Jahr wieder die Ehre. Und zwar mit dem Stück "Der Maulwurf Grabowski". Glücklich lebt er unter der großen Wiese am Stadtrand, bis eines Tages die Bagger rollen. Da beschließt er wegzugehen. Benjamin Seeberger wird gekonnt und feinfühlig Grabowskis Geschichte darstellen.

Das Programm:

Der Froschkönig, Fußtheatermärchen für Kinder; Freitag, 20. Oktober; Sondervorstellung für Kindergärten, frei ab drei Jahren, Dauer circa 35 Minuten.

Die Zauberflöte, eine Oper für zwei Füße; Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr; Dauer circa 50 Minuten.

Faust, nach einer historischen Überlieferung aus dem 15. Jahrhundert; Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr. Für Erwachsene. Dauer circa 80 Minuten.

Der Kleine Vampir, Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr; Für Familien (Kinder ab sechs), Dauer 50 Minuten. Sondervorstellung für Schulen und Kindergärten am Montag, 23. Oktober.

Der Maulwurf Grabowski, nach Luis Marschetz; Samstag, 21. Oktober, 15 Uhr.

Tickets

Karten bei allen an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen und in der Buchhandlung ’s Blaue Stäffala.

NN-Ticket-Point Forchheim, Hornschuchallee 7, (0 91 91) 72 20 11;

’s Blaue Stäffala, Wiesentstraße 9 (0 91 91) 67 05 68;

Junges Theater, Kasernstraße 9, Verkauf während der Vorstellungen oder zu den Bürozeiten (Dienstag und Freitag, 8 bis 12 Uhr).

Preise:

Familienstücke: Abendkasse neun Euro, ermäßigt sieben Euro, VVK: 8,70 Euro, ermäßigt 6,50 Euro.

Erwachsenenstücke: Abendkasse 16 Euro, ermäßigt 13 Euro, VVK: 15,30 Euro, ermäßigt. zwölf Euro.

