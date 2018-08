Das Wasserreservoir ist restlos leer

FORCHHEIM - Friedhofsblumen haben zur Zeit so mächtig Durst, dass die Hinterbliebenen mit dem Bewässern kaum hinterher kommen. Doch das Wasserreservoir im Auffangbecken der Stadtgärtnerei ist leer.

Die Gießkannen am Friedhof müssen nicht leer bleiben: Die Stadtgärtnerei stellt auf Stadtwasser um. © Foto: Roland Huber



Gottesaugen in pink, Husarenknöpfchen in leuchtendem sonnengelb und Männertreu in blau-lila: Damit die Bepflanzung auf den letzten Ruhestätten der Liebsten nicht als dürre Trockenblumen enden, sind die Hinterbliebenen momentan in den frühen Morgenstunden und abends im Gießkannen-Dauereinsatz.

Rund 40 Wasserstellen gibt es insgesamt am Alten und am Neuen Friedhof. Runde Schöpfbecken, auf deren Beckenrand grüne Gießkannen stehen und moderne Stelen mit großem silbrigem Bügel spenden dabei Wasser.

Seit Anfang der Woche jedoch ist das Wasser in den einzelnen Becken nahezu leer, das noch verbliebene Nass ist nicht glasklar, sondern moosig-grün.

Das sei kein Grund zur Besorgnis, versichert Herbert Fuchs: Bislang, so der Leiter des Gartenamts, wurden die Wasserstellen am Neuen und Alten Friedhof aus dem großen Becken auf dem Gelände des Stadtgartenamts an der Dechant-Reuder-Straße gespeist.

Dort sammelt man das Dachflächenwasser in einem Reservoir, das der Friedhofsbewässerung dient. Doch die 1300 Kubikmeter Wasser, die das Becken üblicherweise füllen, sind nahezu bis auf den letzten Tropfen leer.

In einer unterirdischen Ringleitung werden die Brunnen am Neuen Friedhof mit dem Bassin-Wasser normalerweise gespeist. Doch müsse, so Fuchs, "in Kürze auf Stadtwasser umgestellt werden". Das Wasser der Brunnen am Alten Friedhof kommt übrigens aus einem alten "Seltsam-Brunnen", aus Zeiten der gleichnamigen Knochen verarbeitenden Fabrik, den das Gartenamt übernommen hat. Von dem Brunnen im Stadtpark aus, so Fuchs, habe man eine Leitung unter der Birkenfelder Straße durchgeschossen, um die Friedhof-Schöpfbecken zu speisen. Dort sei noch ausreichend Wasser vorhanden.

Ansonsten, so Fuchs, gehe es den Mitarbeitern des Stadtgartenamts, wie den meisten anderen Mitmenschen auch: "Wir warten auf Regen."

