Dauerbaustelle A 73: Immer wieder kracht`s

FORCHHEIM - Die Baustelle auf der A 73 in Höhe Forchheim Süd ist nach wie vor ein Unfall-Schwerpunkt. Am Wochenende hat es gleich zwei Mal gekracht.

Als erstes lief es für mehrere Autofahrer auf der Einfahrt in die A73 Richtung Nürnberg schief. Der aufgrund der Dauerbaustelle verkürzte Beschleunigungsstreifen stellt immer wieder für viele Autofahrer eine besondere Herausforderung dar, der einige allerdings nicht gewachsen sind, schreibt die Polizei.

Drei Fahrzeuge wollten in die Autobahn Richtung Nürnberg einfahren. Als der erste Fahrer aus dem Haßberge-Kreis abbremsen musste und der zweite Fahrer aus Forchheim ebenfalls verzögerte fuhr die Fahrerin des dritten Wagens aus Erlangen auf und schob beide Fahrzeuge aufeinander. Der Gesamtschaden wird auf zirka 12 000 Euro geschätzt.

Fast täglich hat es die Bamberger Autobahnpolizei mit Unfällen zu tun, die durch Fahrzeuge verursacht werden, die breiter als zwei Meter sind und verbotswidrig die Überholspur in der Dauerbaustelle/A73 benutzen. Diesmal wollte ein 52-jähriger Opel- Insignia-Fahrer in der Baustelle einen rumänischen Sattelzug überholen. Als das Lkw-Heck fahrbahnbedingt nach links schwenkte, blieb der Opel aufgrund des viel zu geringen seitlichen Überholabstands am Lkw hängen.

Eine dahinter fahrende Kulmbacherin hielt nicht den notwendigen Sicherheitsabstand ein und fuhr auf den Forchheimer auf. Schließlich fuhr ein Autofahrer aus Kassel auch noch der Kulmbacherin ins Heck. Auch hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 12 000 Euro.

