Defibrillatoren können im Notfall Leben retten

Volksbank Forchheim schaffte zehn Geräte an - vor 8 Stunden

FORCHHEIM - Auf Initiative der Volksbank Forchheim wurde die Infrastruktur für Defibrillatoren in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Rahmen der Aktion „Ein Herz für unsere Heimat“ wesentlich verbessert.

Klaus Hoffmann, Kommandant der FFW Kersbach, Alexander Brehm, Birgit Kastura und Oliver Flake (v.li.) in Kersbach, wo auch ein Defibrillator installiert wurde. © Foto: privat



Klaus Hoffmann, Kommandant der FFW Kersbach, Alexander Brehm, Birgit Kastura und Oliver Flake (v.li.) in Kersbach, wo auch ein Defibrillator installiert wurde. Foto: Foto: privat



Defibrillatoren können die Überlebenschancen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand enorm steigern. Bislang waren im Landkreis nur in wenigen Gemeinden diese lebensrettenden Geräte installiert oder nicht öffentlich zugänglich. Das hat sich nun geändert.

Die Anschaffung der zehn Geräte finanziert komplett die Volksbank: „Wir hoffen natürlich, dass die Defibrillatoren nie zum Einsatz kommen müssen. Im Notfall können die Geräte aber entscheidend dafür sein, dass ein Leben gerettet wird“, so Alexander Brehm, Vorstand der Volksbank.

„Neben unserer Aufgabe als Partner in finanziellen Fragen wollen wir Verantwortung übernehmen für die Menschen in unserer Region“, sagte Brehm. Dazu zähle auch, „so wichtige Projekte zu initiieren sowie mitzufinanzieren.“ In der Region wurden neun Defibrillatoren neu installiert, ein weiterer wird in Kürze montiert. Die zehn Geräte besitzen einen Wert von fast 20 000 Euro. Organisation und Installation erfolgten über die Gemeinden oder beauftragte Organisatoren wie das Deutsche Rote Kreuz.

Birgit Kastura, Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbandes, betont: „Alle Geräte sind öffentlich zugänglich. Das ist wichtig, damit im Notfall jeder schnell auf das Gerät zugreifen kann.“ Oliver Flake, Kreisbrandrat: „Die Organisationen, die in einem Notfall vor Ort sein könnten, wurden in das Gerät und dessen Bedienung eingewiesen.“

In Ebermannstadt, Gößweinstein, Kersbach, Kunreuth, Mittelehrenbach, Obertrubach und Weilersbach befinden sich die Defibrillatoren in den Filialen der Volksbank, jeweils im Bereich der SB-Automaten. In Hallerndorf ist das Gerät an der Mehrzweckhalle angebracht und in Hausen am Feuerwehrhaus. In Eggolsheim wird es nach dem Umbau der Volksbank-Filiale im SB-Automaten-Bereich montiert werden. In Pretzfeld und Bieberbach sind seit längerem in den Filialen Defibrillatoren angebracht.

nn