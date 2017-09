Den Bezug zur Natur kann kein Computer ersetzen

Volles Programm beim Kreisgartentag in Kersbach — 35 Aussteller aus dem gesamten Landkreis mit dabei - vor 40 Minuten

FORCHHEIM-KERSBACH - In Anwesenheit vieler prominenter Gäste eröffnete der Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenfreunde und Landespflege Forchheim, Reinhardt Glauber, den Kreisgartentag in Kersbach.

Dass Garteln nicht nur was für Erwachsene und Senioren ist, bewiesen diese jungen Gärtnerinnen und Gärtner eindrucksvoll: Sie servierten Schnittlauch- und Radieschenbrote.



Das Ausstellungsgelände konzentrierte sich im Wesentlichen um die Kirche St. Ottilie und auf einige ortsansässige Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Reinhardt Glauber sah mit Befriedigung, dass die Vorbereitungen so gut geklappt haben und sich das Ergebnis sehen lassen konnte.

Erst in den Topf und dann daheim auf die Fensterbank oder Terrasse: Bei den Mitmachaktionen kam keine Langeweile auf. © Fotos: Franz Galster



Die Kreisgartenausstellung in Kersbach fand in Zusammenhang mit dem 1000-jährigen Bestehen des Ortes und dem gleichzeitigen 500-jährigen Kirchenjubiläum statt. Insgesamt, so Glauber, gibt es rund zwei Millionen Gartenbesitzer in Bayern, 750 von ihnen sind organisiert. Hier sei der Bezug zur Natur gegeben, die kein Computer ersetzen könne.

Reinhardt Glaubers Dank galt auch dem Landkreis für seine Unterstützung. "Machen wir es zur Tradition", nahm Landrat Hermann Ulm den Ball auf. Es sei wichtig, in die Öffentlichkeit zu tragen, was in Gartenbauvereinen läuft. Hier gebe es in der Tat alles, was Gärten schön und nützlich mache.

Ludwig Preusch, Vorsitzender der Gartenfreunde Kersbach, machte aufmerksam auf die zahlreichen Standorte der Ausstellung.

35 Aussteller sind laut Kreisfachberater Hans Schilling nach Kersbach gekommen, davon 20 aus Obst- und Gartenbau. Apfelsaftpressen gehörte ebenso dazu wie Gemüse aus dem Garten, herrliche Äpfel oder Pflaumen, Imkerei oder Delikates für den Gaumen.

Ungewohnt, aber unerwartet geschmackvoll war es, als Christof Vogel von den Versuchsanlage Hiltpoltstein getrocknete Kirschen oder getrocknete Apfelscheiben zum Kosten anbot.

Um die Ecke konnte sich der Besucher über Pilze informieren. Matthias Kraus vom Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Bayreuth wusste Hilfe bei Problemen mit dem "Buchsbaumzünsler" und anderen Pflanzenkrankheiten. Nur wenige Meter weiter waren die Imker zu finden. Kaum ein Passant konnte den Pralinen von Angelika Pieger wiederstehen.

Einmal mehr zeigte der Kreisgartentag in Kersbach den großen Reichtum lokaler, natürlicher Wertschöpfung. Das Wetter machte dazu eine passende, ausgesprochen freundliche Miene.

FRANZ GALSTER