Den Herzschlag Europas spüren

Kundgebung "Pulse of Europe" am Sonntag am Paradeplatz - vor 30 Minuten

FORCHHEIM - Die Veranstalter des Pulse of Europe in Forchheim teilen mit, dass die Kundgebung am Sonntag, 3. September um 14 Uhr wieder auf dem Paradeplatz stattfindet.

Die Kundgebung "Pulse of Europe" findet am Sonntag am Paradeplatz statt. © Horst Linke



Die Kundgebung "Pulse of Europe" findet am Sonntag am Paradeplatz statt. Foto: Horst Linke



Im Mittelpunkt der Kundgebung soll, laut Initiator Emmerich Huber, diesmal der Brexit stehen, also der Austritt Großbritanniens aus der EU. Welche Vor- und Nachteile hat der Brexit für Europa und die EU? Wird der Brexit überhaupt kommen? Das sind Themen, die im Fokus stehen werden.

Die Veranstalter rufen alle Forchheimer auf, durch ihre bloße Anwesenheit, und sei es nur für ein paar Minuten, ein Zeichen für Europa und die gemeinsamen Werte zu setzen. Das Versammeln im Zeichen Europas an sich ist das Programm.

Daneben sind alle Bürger herzlich eingeladen, auch selbst das Mikrophon zu ergreifen und ihre Meinung, oder Erlebnisse und Erfahrungen mit und in Europa zu erzählen.

Wer hat, soll Europa-Fahnen oder –Fähnchen mitbringen. Herzlich willkommen sind entsprechend dem Tagesthema am Sonntag britische Fahnen.

Die Kundgebung beginnt um 14 Uhr wie immer mit der Europa-Hymne.