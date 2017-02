Denkanstoß am Forchheimer Paradeplatz

FORCHHEIM - „Schritttempo fahren“, „Zu schnell“ — mit einem dicken Ausrufezeichen oder einfach eine zweistellige Zahl, die in bedrohlichem Rot leuchtet: Die elektronischen Warntafeln, die derzeit am Forchheimer Paradeplatz mehr oder weniger im Sekundentakt blinken, haben in erster Linie appellativen Charakter.

„Schritttempo fahren“ mahnt die Warntafel am Paradeplatz. Die wenigsten halten sich daran. © Hans von Draminski



FORCHHEIM — „Wir haben damit gerechnet, dass die wenigsten sich an die in verkehrsberuhigten Zonen vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit halten“, sagt Roland Brütting, beim städtischen Ordnungsamt für Verkehrsfragen zuständig. Die Warntafeln, die auf Wunsch der Polizei angebracht wurden, sollen eine Woche lang zum Nachdenken über die eigene Fahrweise anregen und dafür sorgen, dass vor allem motorisierte Verkehrsteilnehmer es am Paradeplatz langsamer angehen lassen.

Dass die Aussichten auf eine dauerhafte „Entschleunigung“ eher gering sind, weiß auch Roland Brütting: „Dazu müsste man den fließenden Verkehr aus dem Bereich verbannen — und das ist kaum möglich“, weiß der Verkehrsexperte. Schon eine Verlegung der Bushaltestellen zöge erfahrungsgemäß den Protest der Gewerbetreibenden nach sich — ganz abgesehen davon, dass Haltestellenverlegungen und Umleitungen in Forchheim nicht ganz einfach zu lösen seien.

Dass die Warntafeln jeweils am Ende des verkehrsberuhigten Bereiches stehen, hat technische Gründe: Sie brauchen rund 100 Meter Messstrecke, um zu funktionieren, der Paradeplatz ist nicht viel länger. Die Tafeln sollen bald in Burk oder Buckenhofen ihre Mahnerfunktion in Schulnähe erfüllen, kündigt Roland Brütting an

Hans von Draminski