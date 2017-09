Denkmal-Tag hat Tür der St.-Gereon-Kapelle geöffnet

FORCHHEIM - Am Tag des offenen Denkmals öffneten sich im Landkreis Forchheim an fünf Orten neugierigen Besuchern die Türen.

Die St.-Gereons-Kapelle am Tag des offenen Denkmals. © Foto: Schroll



Bei dem diesjährigen deutschlandweiten Motto „Macht und Pracht“ präsentierte sich unter anderem die St.-Gereon-Kapelle am Landratsamt Forchheim. Bei zwei Führungen am Nachmittag tauchten insgesamt rund 60 Teilnehmer in die Geschichte der 1515 gebauten Kapelle ein. Erbaut hat sie der Forchheimer Bürger Georg Walrab.

Im 17. Jahrhundert nutzten die Franziskaner das Gebäude, danach diente es dem Marktmeister als Lagerplatz. Mit der wachsenden evangelischen Gemeinde der Stadt wurde es 1852 wieder für kirchliche Zwecke genutzt.

Nach den beiden Weltkriegen hatte das Gebäude weltliche Funktionen. 1982 kaufte der Landkreis die Kapelle. Seither wird sie als Kulturraum genutzt.

