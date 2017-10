Denkzettel für Forchheims Landesliga-Handballer

FORCHHEIM - Im dritten Landesliga-Heimspiel mussten die Handballer des HC Forchheim die dritte Heimniederlage einstecken. Anders als in den vergangenen Partien, war der Aufsteiger beim 21:28 mit der bisher schlechtesten Saisonleistung dem Gegner aus Münchberg in fast allen Belangen unterlegen.

Eine Szene mit Symbolkraft: Der HC und Andreas Mückusch (dunkles Trikot) lief auf routinierte Münchberger (in weiß) auf. © Foto: Zink/WoZi



Falls Dirk Samel und Matthias Gieck eine Liste über Fehlwürfe, Fehlpässe und technische Fehler führen lassen, so dürfte diese am Samstagabend gewaltige Ausmaße angenommen haben. Samel war daher nach dem Spiel auch sichtlich enttäuscht: "Wir sind heute zum ersten Male wirklich unzufrieden. Wir haben uns von deren langsamen Spiel einschläfern lassen, vorne viele freie Bälle verworfen und viele technische Fehler gemacht", resümierte Samel hinterher. Dabei fand der HC zunächst gut ins Spiel. Tobias Radina mit seinem ersten Heimtreffer nach langer Pause und Joachim Kist sorgten für eine Zwei Tore Führung, die bis zur zwölften Minute hielt, als Stefan Bauer mit Brachialgewalt zum 5:3 traf. Dann war Schluss mit lustig. Die Gäste agierten fortan mit einer sehr offensiven Deckung, was dem HC überhaupt nicht zusagte. Gegen die clevere und routinierte Mannschaft aus dem Landkreis Hof führte dies schnell zu einem deutlichen Rückstand.

Die mit etlichen tschechischen Akteuren in ihren Reihen angetretenen Gäste nutzten die Patzer des HC konsequent aus. Die Außen des HC waren nahezu komplett abgemeldet, Radina am Kreis bekam wenig verwertbare Bälle und der Rückraum wurde sehr früh attackiert. Die Folge war zehn Minuten ohne eigenen Torerfolg, Münchberg führte zeitweise mit vier Toren. Kurz vor dem Wechsel war Forchheim wieder mit einem Tor dran, doch nach zwei zumindest diskussionswürdigen Entscheidungen der Unparteiischen ging es mit einem drei Tore Rückstand in die Kabine. Dort blieben dann auch die guten Vorsätze für die zweite Hälfte. Zwei Tore in den ersten zehn Minuten nach dem Wechsel waren einfach zu wenig, das Spiel war beim 13:19 so gut wie entschieden. Symptomatisch für den HC-Auftritt an diesem Abend war eine Szene Mitte der zweiten Halbzeit, als fünf Forchheimer gegen vier Spieler aus Münchberg auf dem Parkett standen, aber ein Fangfehler und ein Fehlpass dafür sorgten, dass kein Treffer gelang.

