Der Forchheimer Schulrat kann aufatmen

Alle Leitungsposten besetzt - Übergangsklassen teilweise aufgelöst - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die Ferien sind fast vorbei, bald beginnt die Schule wieder. Während Schulkinder die letzten Ferientage genießen und die Eltern Hefte, Stifte und Blöcke für das kommende Schuljahr besorgen, hat Schulamtsdirektor Ulrich Löhr die Statistiken im Blick. Und die sprechen eine eindeutige Sprache.

Auch der Posten des Rektors der Adalbert-Stifter-Schule in Forchheim wurde jetzt wieder besetzt. Der bisherige Konrektor, der die Schule schon kommissarisch leitete, ist nun offiziell neuer Schulleiter. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Gerade einmal 940 Schülerinnen und Schüler wurden im Schuljahr 2010/2011 im Landkreis eingeschult. Das Jahr markierte nach einem steten Abwärtstrend den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000 (in dem es übrigens noch 1390 Erstklässler gab). Seitdem geht es wieder bergauf und in diesem Jahr werden 1112 Abc-Schützen eingeschult.

Insgesamt besuchen damit 4162 Kinder die Grundschulen im Landkreis. Im vergangenen Jahr waren es noch 100 weniger. Für Schulrat Löhr eine erfreuliche Entwicklung — mit mehreren Ursachen. Natürlich machen sich leicht steigende Geburtenraten langsam bemerkbar. Doch Hauptgründe sind der Zuzug von Familien aus anderen Kommunen und die Einschulung von Kindern mit Migrationshintergrund: „Das sind nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Kinder von Einwanderern aus anderen EU-Ländern“, weiß Löhr.

Um sie fit zu machen für den Unterricht in der deutschen Sprache, wurden in den vergangenen Jahren sogenannte Übergangsklassen gebildet, in denen die Kinder jahrgangsübergreifend zunächst Deutsch lernten. Hatten sie sich einen bestimmten Wortschatz erarbeitet, wurden sie in die Regelklassen integriert. „Die Übergangsklassen, die es momentan an der Annaschule, der Martinschule und der Ritter-von-Traitteur-Schule in Forchheim gibt, werden erhalten bleiben“, sagt der Schulrat. Doch sollen keine weiteren hinzu kommen.

„Ein anderer Weg“

„Wir haben uns in diesem Schuljahr für einen anderen Weg entschieden.“ So sollen die Kinder mit Migrationshintergrund in die normalen Klassen integriert werden, bekommen aber jeden Tag zwei Stunden lang einen speziellen Förderunterricht in Deutsch. Mit dieser Entscheidung habe das Schulamt auch sichergestellt, dass die Schulen über genügend Lehrer verfügen und „dass wir eine stabile mobile Reserve aufbauen konnten“.

Letztere ist dann im Einsatz, wenn Lehrer erkranken. So soll verhindert werden, dass Unterricht ausfällt.

Dennoch, die Neueinstellung von Lehrerinnen und Lehrern war im Bereich der Grund- und Mittelschule auch in diesem Jahr nicht einfach und forderte zum Teil kreative Lösungen. „Wir haben sieben Kollegen eingestellt, die eigentlich Lehramt an Gymnasien oder Realschulen studiert haben“, erklärt Ulrich Löhr.

Weil es in diesem Bereich, anders als bei Grund- und Mittelschulen, noch immer mehr Bewerber als Stellen gebe, hätten sie keinen Platz gefunden und auf Grund- und Mittelschule umgeschult. Nun beginnen sie mit voller Stundenzahl an den Schulen im Landkreis. Daneben hat das Schulamt sechs sogenannte Vertragslehrer eingestellt, die einen Einjahresvertrag erhalten haben. Hinzu kommen noch die Referendare. Insgesamt, schätzt der Schulamtsleiter, seien es bestimmt 40 bis 50 neue Kolleginnen und Kollegen in diesem Schuljahr. Demzufolge gehe er mit einem guten Gefühl in das neue Schuljahr. Das tue er auch, wenn er auf die Posten der Schulleiter schaue.

Denn da sah es vorübergehend nicht gut aus: Offene Stellen konnten mitunter nicht besetzt werden. Jetzt kann Löhr Entwarnung geben: „Zum Beginn des Schuljahres sind alle Stellen besetzt“.

Insgesamt zehn Kollegen arbeiten künftig als neue Rektoren oder Konrektoren an den Grund- und Mittelschulen. An der Forchheimer Adalbert-Stifter-Schule beispielsweise ist der bisherige Konrektor Martin Horn, der nach dem Wechsel von Schulleiterin Cordula Haderlein ins Schulamt den Posten interimsmäßig inne hatte, nun offiziell der neue Rektor. Konrektorin wird zum neuen Schuljahr Karin Van Gompel. Sie unterrichtete bislang an der Mittelschule in Marktredwitz.

Auch für die Ritter-von-Traitteur-Schule, deren Leiter Ulrich Barth ins Schulamt nach Coburg wechselte, wurde jemand gefunden: Klaus Peter Sunder war bislang Konrektor an der Mittelschule in Herzogenaurach. Nicht leicht war es, die Posten an den kleinen Schulen im Landkreis zu besetzen. Doch auch da sind inzwischen keine Stellen mehr vakant.

Besonders freut sich der Forchheimer Schulrat dabei auch über die Wiedereinstellung einer Konrektorin an der Grundschule in Langensendelbach. „Mit den steigenden Schülerzahlen konnten wir die Stelle nun wieder besetzen“, sagt er. Anja Herbst, bislang Lehrerin an der Grundschule in Heroldsbach, ist hier die Neue.

Jana Schneeberg Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail