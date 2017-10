Mit einem Tag des gemeinsamen Spielens vertrieben sich die Ebermannstädter den freien Samstag. Gemeinsam konnten Jung und Alt diverse Brettspiele ausprobieren, an Spielkonsolen sitzen und sich in einer Hüpfburg austoben. Außerdem wurde der Familienstützpunkt eröffnet.

Eine Frau kam am Freitagnachmittag in Egloffstein mit ihrem VW Polo von der Straße ab, fuhr am Brückengeländer vorbei und landete in der Trubach. Das Auto stand anschließend komplett unter Wasser, die beiden Insassen wurden allerdings nicht verletzt.