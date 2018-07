Der Kellerwald schwitzte: Annafest am Donnerstag

FORCHHEIM - Auch am Donnerstag hieß es wieder "Alladooch Annafest": Wer den Weg hinauf zum Kellerwald hinter sich gebracht hatte, belohnte sich traditionsgemäß mit einem kühlen Hellen oder einer kalten Spezi - kein Wunder, denn auch am Abend ging es auf den Kellern heiß her.