Der Löwenzahn: Unkraut oder Alleskönner?

FORCHHEIM - Wenn die Wiesen im Landkreis Forchheim sattgelb blühen und selbst im unwirtlichsten Eck noch eine Pflanze wächst, kann nur von einem die Rede sein: dem Löwenzahn. Unkraut oder nützliche Pflanze? Die NN haben nachgehakt.

Wiesen und Wegränder blühen gelb und selbst kleine Risse im Asphalt bleiben momentan nicht lange karg. Der Löwenzahn schafft es, sie zu besiedeln – und scheinbar erblühen immer mehr dieser Pflanzen auch in Forchheim. Dass man ihm so oft begegnet, ist allerdings kein Zufall: Vielmehr besitzt der Löwenzahn einige Eigenschaften, durch die er sich weit und effektiv verbreiten kann.

"Den Löwenzahn" gibt es genau genommen gar nicht, wie Johannes Mohr, Fachbereichsleiter für ökologische Kreisentwicklung und Landschaftspflege im Landratsamt Forchheim, erklärt. Das Wort "Löwenzahn" sei ein Sammelbegriff, unter dem viele ähnliche Arten zusammengefasst würden. Weil sich die Gattungen äußerlich kaum voneinander unterscheiden und in ihren Eigenschaften ähnlich sind, hat sich der Sammelbegriff im Sprachgebrauch etabliert.

Die Praxis, mit der die Pflanze ihre Samen verteilt, ist laut Mohr ein erster Grund für ihre weite Verbreitung. Nachdem die Blüten eines Löwenzahns verblüht sind, wird er zu dem, was man als "Pusteblume" kennt: Zirka 300 kleine Fallschirme prägen sich dann anstelle der Blüten aus; an jedem hängt ein Samen. Vom Wind werden die Fallschirme abgelöst und über Distanzen von bis zu mehreren Kilometern weitergetragen. Da Löwenzähne mehrmals blühen, kann eine einzelne Pflanze im Jahr bis zu 5000 Samen verteilen.

