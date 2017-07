Der nächste Baustein zur Entwicklung von Weilersbach

Viel Lob und Anerkennung bei der Grundsteinlegung zur neuen Jet-Tankstelle - vor 1 Stunde

WEILERSBACH - Die Feier zur Grundsteinlegung der „Jet-Tankstelle Weilersbach“ begann ganz traditionell: Mit dem ersten Spatenstich für das Projekt, das auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück neben dem „Nahversorgungszentrum Letten“ gebaut wird.

Kräftig angepackt (v.r.): Projektmanager Thomas Römmelt, Dritter Bürgermeister Roland Dauer, Zweiter Bürgermeister Marco Friepes, Geschäftsführer BTB, Thomas Janka, Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski und Partner Gruppe, Bernhard Janka sen., Architekt Johannes Pohl und Stephan Meier von Sontowski und Partner. Foto: Heidi Amon



Schon am Montag sollen die Bagger anrollen, verkündete der Geschäftsführer der BTB Generalbau, Thomas Janka. Die Fertigstellung ist voraussichtlich in drei Monaten. Wie Janka ausführte, soll die Eröffnungsfeier parallel mit der Eröffnung des Einkaufsmarktes stattfinden. Die Tankstelle soll sechs Zapfstellen erhalten und von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein.

An der Zeremonie nahmen die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Marco Friepes und Roland Dauer sowie weitere Gemeindevertreter teil. Wie Friepes betonte, sei das Vorhaben „ein nächster Baustein in unserer Dorfentwicklung“. Erfreulich sei dass dadurch in Weilersbach Arbeitsplätze entstehen.



Thomas Janka dankte der Gemeinde für die Unterstützung für das Bauprojekt, vor allem für die reibungslose Genehmigung.

„Es war eine gute und faire Zusammenarbeit.“



Ebenso anerkennend äußerte sich Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski und Partner Gruppe. Er stellte die bemerkenswerte Einstimmigkeit heraus, die nicht immer selbstverständlich sei.

Heidi Amon