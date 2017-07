Der neue Bucki-Coach ist eine Handball-Ikone

BOL-Aufsteiger angelt sich Vater und Sohn aus Niederlindach - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-BUCKENHOFEN - In der Sommerpause hat ein neuer Trainer die Leitung beim Bezirksoberliga-Aufsteiger SV Buckenhofen übernommen. Detlev Hauer ist in der Handball-Szene ein alter Bekannter, der sich aus einem bestimmten Grund für die neue Aufgabe entschieden hat.

Detlev Hauer Foto: Foto: Gumbmann



Nachdem der Aufstieg im Mai gefeiert war, begann die konkrete Suche nach einem Nachfolger für Georg Weymann, der aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Das Buckenhofener Urgestein Siegbert Bauer, weiter als Trainer der Altdorfer Damen tätig, brachte sich mit dem entscheidenden Tipp ein. Fündig wurden die Forchheimer bei Detlev Hauer.

Den 53-jährigen Betriebswirt kennt in Handballerkreisen jeder. Von Kindesbeinen an war er beim TV 61 Bruck aktiv, spielte als Erwachsener in der Landesliga und wuchs in Funktionärsposten hinein. Trainererfolge verbuchte er mit den Brucker Herren (Landesliga-Aufstieg) und diversen Jugendteams des HC Erlangen (bayerischer Vizemeister, süddeutscher Pokalsieger), in denen Hauer unter anderem die in Forchheim bekannten Münch-Brüder oder seinen neuerlichen SVB-Schützling Christoph Mach förderte. Zwischen 2005 und 2015 leistete Hauser Aufbauarbeit beim Nachwuchs der HSG Niederlindach und stieg als Aktiver mit den Herren in die Bezirksoberliga auf. Eine Parallele führt über den damaligen Trainerkollegen Alexander Hankel nach Buckenhofen, wo Hankel vor Jahresfrist die SVB-Frauen übernahm. Den entscheidenden Impuls, sich nach einer Pause und mehreren abgelehnten Angeboten doch für Buckenhofen zu entscheiden, gab jedoch Sohnemann Björn Hauer. Der heuerte zuerst mit Ingo Forstner, Sohn von Hauers Lebensgefährtin, als Spieler beim SVB an. "Weil noch kein Trainer gefunden war, ist man auf mich gekommen. Ich verstehe das als Auszeichnung, wenn die Jungs nach so vielen Jahren noch nicht genug von mir haben", erklärt der 53-Jährige.

Sportliches Ziel für Hauer, den alle nur nach seinem Spitznamen "Haui" rufen, ist freilich zunächst der Klassenverbleib. Nachdem sich die Spieler im Frühsommer eigenständig fit gehalten haben, will Hauer die Gruppe bis zum Saisonstart mit seiner Philosophie vertraut machen: Einfache Tore über erste und zweite Welle aus einer stabilen Abwehr heraus.

