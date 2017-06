Der Puls Europas schlägt am Paradeplatz

Die nächste Kundgebung findet am Pfingstsonntag statt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Pfingstsonntag wehen wieder die Europa-Fahnen. Ab 14 Uhr heißt es dann wieder Pulse of Europe auf dem Paradeplatz.

Seit Mai treffen sich die Europa-Befürworter regelmäßig. Die erste Veranstaltung des "Pulse of Europe" in Forchheim fand am Rathausplatz statt. © Athina Tsimplostefanaki



Seit Mai treffen sich die Europa-Befürworter regelmäßig. Die erste Veranstaltung des "Pulse of Europe" in Forchheim fand am Rathausplatz statt. Foto: Athina Tsimplostefanaki



Diesmal werden zwei junge Männer moderieren, nämlich Martin Leipert (23) und der 22-jährige Tobias Lukoschek. Der Initiator des Pulse of Europe Forchheim, Emmerich Huber betont, dass es beim Pulse of Europe darum geht, durch bloße Anwesenheit, und sei es nur für ein paar Minuten, ein Zeichen für Europa zu setzen. Das Versammeln im Zeichen Europas am Sonntag um 14 Uhr sei sozusagen das Programm.

Daneben sind alle Bürger aufgefordert, auch selbst das Mikrophon zu ergreifen und ihre Meinung oder Erlebnisse und Erfahrungen mit und in Europa zu erzählen. Die Organisatoren appellieren an alle Forchheimer, die die EU grundsätzlich schätzen und für erhaltenswert halten, dies durch Ihre Anwesenheit zu zeigen. Wer hat, soll Europa-Fahnen oder -Fähnchen mitbringen. Die Kundgebung beginnt wie immer mit dem Singen der Europa-Hymne.