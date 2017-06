Der Sandplatzkönig von Forchheim wird gesucht

TC hofft bei Tennisturnier auf das erweiterte deutsche Spitzenfeld - vor 56 Minuten

FORCHHEIM - Inspiriert vom spanischen Sandplatzkönig Raffael Nadal, der die Tenniswelt in Paris verzückte, lädt der TC Forchheim in einer Woche zur kleinen Ausgabe der French Open. Die Veranstalter setzten auf den speziellen Charme ihres Turniers und die Spontanität hochkarätiger deutscher Ranglistenspieler.

Blick auf den Centre Court der schmucken Tennis-Anlage beim TC Forchheim. In der kommenden Woche gehen hier gleich zwei hochklassige Turniere über die Bühne. © Michael Aschke



Blick auf den Centre Court der schmucken Tennis-Anlage beim TC Forchheim. In der kommenden Woche gehen hier gleich zwei hochklassige Turniere über die Bühne. Foto: Michael Aschke



Ungewöhnlich zurückhaltend fiel zunächst der Sturm auf die begehrten 112 Startplätze für die Konkurrenzen der Frauen und Männer, bei denen im Rahmen der German Masters Series immerhin 10 000 Euro an Preisgeld und wertvolle Punkte zu vergeben sind, aus: 14 Tage vor dem ersten Aufschlag zählte der neue, vom Verband ernannte Turnierchef Mike Reischl, der den langjährigen, beim TC einst selbst aktiven Direktor Gernot Heinzel ablöste, weniger als 40 Meldungen. "Deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Ligaspieler entscheiden je nach Terminlage immer sehr kurzfristig", kommentiert TC-Vorstandsmitglied Dietrich Oberg.

Die Veranstaltung, die in der Hierarchie unter den internationalen Spitzentreffen ATP, Challenger und ITF in der vierten Liga anzusiedeln ist, lockt regelmäßig Akteure aus den Top 200 des Landes. Prominentes Zugpferd aus der Riege der stärksten 30 Profis war in den Jahren 2014 und 2015 der aus Weilersbach stammende Matthias Wunner, der zweimal im Finale unterlag. 2017 schlüpft in jedem Fall mit Ralph Regus vom SC Uttenreuth ein früherer Gewinner in die Rolle des Herausforderers und fränkischen Lokalmatadoren. Für viele nordbayerische Jungtalente ist die Bühne attraktiv, um sich in der Qualifikation zu empfehlen und auf sich aufmerksam zu machen.

Ob Vorjahressieger René Schulte, die Nummer 56 der deutschen Rangliste, vom Zweitligisten TC Ludwigshafen sein Versprechen einlöst, den Titel verteidigen zu wollen, bleibt abzuwarten. Vom Papier her führt vorerst die Nummer 62, Dominik Bartels aus Schleswig-Holstein, das Favoritenfeld an. Bei den Damen schicken sich die Österreicherinnen Livia und Sinja Kraus vom TSC Mainz an, Publikumsliebling Julia Thiem aus München zu beerben.

KEVIN GUDD