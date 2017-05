Der Theatersommer bleibt an Forchheim dran

FORCHHEIM - Der Verein Fränkischer Theatersommer hält an seiner Absicht fest, von Hollfeld nach Forchheim überzusiedeln. Ebenso bleibt die Stadt bei ihrer Einladung an den Theatersommer, sein Hauptquartier hier aufzuschlagen. Anfang April war das Meinungsbild im Kulturausschuss des Stadtrates jedoch noch sehr ablehnend.

"My fair lady" mit dem Fränkischen Theatersommer im Hof der Kaiserpfalz im vergangenen Jahr. © Udo Güldner



Der Vorsitzende des Vereins Fränkischer Theatersommer, Bernd Matthes, macht keinen Hehl aus seiner Präferenz für Forchheim: „Das ist eine sehr aufstrebende Stadt, die auch noch wunderbar auf der Strecke zwischen Nürnberg, Bamberg und Coburg liegt.“ Der Fränkische Theatersommer gibt seine Stücke von Mai bis Oktober in ganz Nordbayern, vor allem aber in Oberfranken. Er genießt den Status einer „Landesbühne Oberfranken“, was sich vor allem auf die öffentliche Förderung auswirkt.

Das liebe Geld ist in der Angelegenheit einer der wichtigsten Aspekte. Der Theatersommer will aus logistischen und finanziellen Gründen nach Forchheim. Der Verein Junges Theater Forchheim fürchtet in diesem Fall um seine schmale kommunale Förder- und Sponsorenbasis. Und einige Stadträte sind der Meinung, Forchheim könne sich keinen weiteren kulturellen Zuschussbetrieb leisten.

Intendant Jan Burdinski hatte in der Ausschusssitzung im April vom möglichen Neubau einer Produktionsstätte gesprochen: Probebühne, Werkstatt, Materiallager, Garagen, Büro, Schlafgelegenheit für die Schauspieler. Über den Städteplaner Leonhard Valier kam im Rahmen der Diskussionen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) die Idee ins Spiel, in den ehemaligen Krankenhausgarten zu ziehen. Die Theaterleute fanden den Gedanken, sich mitten in der Stadt entfalten zu können, sofort attraktiv. Die meisten Stadträte nicht.

"In alle Richtungen zu denken"

Nun meldet die städtische Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion, dass im Krankenhausgarten sogar eine „Stadthalle“ gebaut werden könnte: „Es existiert noch immer ein Stadtratsbeschluss“, so Pressesprecherin Britta Kaiser, „wonach es eine Stadthalle mit bis zu 800 Sitzplätzen geben soll.“ Darüber hinaus gelte laut der Kulturbeauftragten Katja Browarzik die von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ausgesprochene „Erlaubnis, mal in alle Richtungen zu denken“.

Doch Theater im Sinne von „Schauspiel“ findet in den Mauern Forchheims praktisch nicht mehr statt, seitdem der Klostersaal verschwunden und die Jahnhalle als Bühne nicht mehr genutzt wird. Deswegen ist Rainer Streng als Leiter des VHS-Theaterressorts in dieser Funktion auch quasi ohne Beschäftigung. Einer Übersiedlung des Theatersommers nach Forchheim steht er dennoch skeptisch gegenüber: „Die Stadt sollte erst einmal vor der eigenen Türe kehren, bevor sie jemanden von außen holt.“

Ulrich Graser