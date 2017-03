Designpreis für Medizintechnik aus Forchheim

Neue Marke "Siemens Healthineers" bekommt "iF Design Award 2017" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die neue Siemens-Marke "Siemens Healthineers" wurde zweimal mit dem begehrten "iF Design Award 2017" ausgezeichnet: Die Computertomographie-Plattform "Somatom go.", die in Forchheim produziert wird, und das Angiographie-System "Artis pheno" schafften es aufs Siegertreppchen.

Die Untersuchungsgeräte der neuen Marke „Siemens Healthineers“ sollen für Patienten ein angenehmeres Untersuchungsgefühl erzeugen und für das medizinische Personal leichter zu bedienen sein. © privat



" Siemens Healthineers" soll Produkte und Dienstleistungen bieten, welche die Effizienz steigern und Kosten senken. Dabei setzt das Unternehmen auf Pioniergeist und Ingenieurswissen. Das neue Selbstverständnis findet auch in einzigartigen Produktdesigns seinen Ausdruck. Dafür gab es nun den "iF International Forum Design Award".

Die Scanner-Varianten "Somatom go.Now" und "Somatom go.Up" eignen sich für den Aufbau einer radiologischen Abteilung und zur Erweiterung radiologischer Leistungen. "Somatom go.Now" eignet sich besonders für Radiologie-Anbieter, die eine neue CT-Abteilung etablieren möchten. Somatom go.Up mit einem breiteren Detektor erlaubt schnellere Scans, etwa für Lungenaufnahmen im Rahmen von Krebs-Screenings.

Beide Scanner zeichnen sich durch klares Design aus. Eine für den Patienten entspannte Untersuchungssituation ist ein zentrales Anliegen der Gesundheitsanbieter. Die Scanner lassen sich per Tablet steuern. Die gesamte Computer-Hardware wurde integriert, um ein flexibles Raumdesign zu ermöglichen. Damit kann ein separater Kontrollraum eingespart werden. Eine integrierte Kamera ermöglicht aus der Distanz einen Blick auf den Patienten.

Robotergestütztes System

Designprinzipien wie "dynamic edge" und "human simplicity" finden sich im Angiographie-System "Artis pheno" Das robotergestützte System soll bildgestützte Eingriffe in der minimal-invasiven Chirurgie, der interventionellen Radiologie und der interventionellen Kardiologie erleichtern. Der Multi-Tilt-Tisch kann mit minimalem Kraftaufwand verfahren werden, unabhängig davon, wie hoch das Patientengewicht ist.

Durch einen Kollisionsschutz bietet "Artis pheno" nicht nur maximale Bewegungsfreiheit für das bildgebende System, sondern ebenso für das klinische Personal. Nahtfreie Oberflächen ohne Schlitze und Spalten, die gut zugänglich sind, lassen sich leichter reinigen.Das robotergestützte System wirkt weniger komplex. Es erscheint beinahe "menschlich".

Der "iF Design-Award" wird jährlich durch Deutschlands älteste unabhängige Design- Organisation, iF International Forum Design GmbH, aus Hannover vergeben. Dazu bewertet eine Jury unabhängiger Experten die Einreichungen. 5500 Bewerbungen wurden aus 59 Ländern eingereicht, um mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet zu werden. Alle ausgezeichneten Einreichungen werden im "iF World Design Guide" aufgeführt

