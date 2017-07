Deutsch-französische Freundschaft hält Georges Dejeau jung

91-Jähriger ist begeistert von der Partnerschaft zwischen Biscarrosse und dem Landkreis - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wie geht es der deutsch-französischen Freundschaft zwischen dem Landkreis und Biscarrosse? Sie ist fidel und wohlauf. Der Beweis: George Dejeau, 91 Jahre alt und Gründungsmitglied des Partnerschaftskomitées von Biscarrosse.

91 Jahre und noch kein bisschen freundschaftsmüde: Landrat Hermann Ulm stößt mit Georges Dejeau (Mitte) und Reinhard Heydenreich vom Partnerschaftskomitée auf die Partnerschaft zwischen Biscarrosse und dem Landkreis an. © Foto: Rödel



In seinem Alter pflegt man nur noch die wichtigen Freundschaften. Die zum Landkreis Forchheim scheint Georges Dejeau so wertvoll, dass er auch noch mit 91 Jahren in den Flieger steigt und die Freunde in Forchheim besucht. Diesmal begleitet von seinen Söhnen Philippe und Francois und Schwiegertochter Christine. So viel Engagement ehrt der Landkreis mit einem kleinen Empfang im Landratsamt.

1975 da war George Dejeau aus reiner Sympathie dabei, als eine Delegation aus Biscarrosse in Forchheim die Partnerschaft besiegelte. Auf der Messe Ofra hätten sie einen Stand betrieben, die Franzosen mit einer Kiefer und Armagnac im Gepäck, der Landkreis mit einem Kirschbaum.

Aus Sympathie ist Freundschaft geworden. Sohn Philippe hat auf diese Weise deutsch gelernt, Vater Georges war 13 Jahre Schatzmeister des Partnerschaftskomitées, hat die 1400 Kilometer mehrmals mit dem Rad zurückgelegt, er liebt das Annafest und übernachtet wie immer bei Ernst und Barbara Deutsch. Zum 50. Jubiläum der Partnerschaft wäre Georges Dejeau 100 Jahre: "Das ist doch ein Ziel."

bma