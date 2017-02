Deutsche Vizemeisterin vom AC Bavaria

Sonja Graumann zeigt Stärke im Kraftdreikampf - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Eine Solistin schickte der AC Bavaria Forchheim zur Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf. Bei den Juniorinnen brachte Sonja Graumann auf Anhieb die Vizemeisterschaft mit nach Hause.

Im brandenburgischen Lauchhammer ging sie in der Gewichtsklasse bis 63 kg an den Start und fand einen guten Auftakt im Kreuzheben. Einen Monat nach dem Bayernliga-Einstand verbesserte sie ihre Bestleistung mit drei gültigen Versuchen um 2,5 kg auf 85 kg. Im Bankdrücken durchbrach die AC-Nachwuchssportlerin erstmals die Marke von 100 kg.

