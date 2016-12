Die 13 ist ihre absolute Glückszahl

Die Preisträger der 13. Ausstellungsreihe „Kunst & Genuss“ wurden in der Volksbank ausgezeichnet - vor 7 Minuten

FORCHHEIM - Im Saal der Volksbank Forchheim überreichten deren Vorstand Alexander Brehm, die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus und die beiden Bürgermeister Reinhard Seeber (Pinzberg) und Konrad Ochs (Kunreuth) die mit insgesamt 3 000 Euro dotierten Preise der 13. Ausstellungsreihe „Kunst & Genuss“.

Die Granit-Stelen von Gerd Bauer bekamen den ersten Preis der Jury. Platz zwei belegte Antje Jakob mit ihren Ton-Skulpturen, der dritte Preis ging an den „Power-Painter“ Walter Bauer. © Foto: Berny Meyer



Die Granit-Stelen von Gerd Bauer bekamen den ersten Preis der Jury. Platz zwei belegte Antje Jakob mit ihren Ton-Skulpturen, der dritte Preis ging an den „Power-Painter“ Walter Bauer. Foto: Foto: Berny Meyer



Die Woche über hat Gerd Bayer (52) aus Fürth kaum etwas mit Granit zu tun. Als Bauleiter einer Erlanger Firma setzt er im Hochbau ganz andere Materialien ein. Am Wochenende lässt er die Baustellen hinter sich und pilgert seit 18 Jahren ins Atelier Claudia Endres´. Als Volker Hahn, künstlerischer Leiter der „Kunst & Genuss“-Aktion, dort vorbeikam, um die Bildhauerin für eine Schau ihrer Werke zu gewinnen, staunte er nicht schlecht. Kurzerhand gewann er beide für „Kunst & Genuss“. Den 1. Preis und die 1500 Euro von der Volksbank Forchheim bekam indes nicht die Lehrerin, sondern ihr Schüler, der auch noch erstmals bei der Ausstellung dabei war.

Wie schwer die Arbeit eines Bildhauers ist, wurde an den rund drei Meter hohen und 600 Kilogramm schweren Stelen deutlich, die im Garten der Brennerei Dahlmann-Schmidt eine kurzfristige Bleibe fanden. „Dem schwedischen Granit macht keinerlei Wetter etwas aus. Es braucht aber zwei Arbeiter zum Auf- und Abbau.“ Seine Steinblöcke sägt Gerd Bayer nicht, er spaltet sie. „Dann hört man gleich, wie und wann der Stein nachgibt.“ Dabei gibt es rauhe Seiten, die ihre graue Farbe behalten dürfen und andere, die solange poliert werden, bis ein dunkles Schwarz einen spannenden Kontrast dazu bildet.

Inzwischen sind die Zeiten vorbei, in denen die Künstler Berührungsängste mit der Präsentation ihrer Werke in Gaststätten und Obstgärten hatten. „Alle Seiten profitieren von dieser nachhaltigen Aktion,“ so Helmut Pfefferle vom Tourismusverband „Rund ums Walberla“. Die Künstler, die Gastwirte und nicht zuletzt die Touristen freuten sich schon jedes Jahr auf die gelungene Verbindung von leiblichen und ästhetischen Genüssen.

Über 1000 Euro, gestiftet vom Landrat Hermann Ulm, durfte sich Antje Jakob (42) aus Fürth freuen. Die gebürtige Hessin aus Groß-Gerau hatte ihre Ton-Skulpturen im Hotel-Berggasthof Hötzelein in Regensberg ausgestellt. Als Keramikerin hat sie ihr Handwerk bei Harro und Sigrid Frey in Pettensiedel gelernt, bevor sie an der Nürnberger Akademie studierte. Sie zeigte Objekte, die prominente Porträts der Renaissance zitieren. Etwa das Selbstbildnis Albrecht Dürers, dem allerdings der Hals deutlich zu lang geraten ist. „Wohl inspiriert von El Greco,“ wie Volker Hahn vermutete.

Ebenso wie das Landkreis-Oberhaupt war auch Walter Bauer (64) aus Nürnberg im Urlaub. Für den in Kärnten weilenden Maler nahm sein Freund Andreas Müller die Auszeichnung und 500 Euro aus den Händen Reinhard Seebers an. Der Pinzberger Bürgermeister vertrat dabei nicht nur seinen anwesenden Kollegen Konrad Ochs (Kunreuth), sondern auch die übrigen Bürgermeister der Walberla-Gemeinden. Bauers Bilder, die 18 Käuze zeigten, hingen im vergangenen Vierteljahr im „Nikl-Bräu“ in Pretzfeld. Der „spätberufene Power-Painter“ arbeitet als Geschäftsführer einer IT-Firma.

Wer die preisgekrönten Kunstwerke Gerd Bayers und seiner Lehrerin Claudia Endres noch sehen möchte, kann dies bis 15. Januar 2017 im Garten der Brennerei Dahlmann-Schmidt in Mittelehrenbach 34, Leutenbach nachholen.

UDO GÜLDNER