Die "Achterbahnfahrt" ist in Kirchehrenbach zu Ende

Abschluss der Mittelschüler mit der Mondlandung verglichen - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Mit "Oh happy day" begann der Kirchehrenbacher Chor Cantabella die Entlassfeier der neunten Klasse an der Mittelschule Kirchehrenbach und setzte mit "Sunny" und "Have a nice day" gleich die passenden positiven Akzente für die in angenehm entspannter Atmosphäre verlaufende Verabschiedung.

Schulleiterin Anette Beilker mit den Schülerinnen Madalina Ungureanu, Annika Kurth, Lena Kist, Lara Gath, Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker, Bürgermeisterin Anja Gebhardt und Klassenlehrer Georg Neutzner (v. li. n. re.).Schule © Schule



Schulleiterin Anette Beilker mit den Schülerinnen Madalina Ungureanu, Annika Kurth, Lena Kist, Lara Gath, Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker, Bürgermeisterin Anja Gebhardt und Klassenlehrer Georg Neutzner (v. li. n. re.).Schule Foto: Schule



Schulleiterin Anette Beilker begrüßte die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, die Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Schule. In ihrer Rede verglich sie die letzten Schuljahre mit einer Achterbahnfahrt. Es sei munter bergauf, aber auch immer wieder bergab gegangen. Durch gefährliche Kurven sei man geschlingert und oft habe sie inständig gehofft: "Hoffentlich haut’s keinen raus." Jetzt sei also das Ziel erreicht, der Quali und der Mittelschulabschluss geschafft. Sie wünsche allen viel Glück für die "Fahrt hinaus ins Leben". Die Schulverbandsvorsitzende, Bürgermeisterin Anja Gebhardt (SPD), blieb bei ihrem Grußwort beim Bild der Fahrt. Eine wichtige Etappe sei zu einem guten, erfolgreichen Ende gebracht worden.

Schulrätin Stefanie Mayr-Leidnecker erinnerte an den 21. Juli 1969, den Tag, an dem Neil Armstrong die ersten Schritte auf den Mond setzte. Ebenso sei für die Schüler und Schülerinnen der neunten Klasse der Tag ihrer Entlassfeier ein "wichtiger Schritt". Den Eltern und Lehrern sprach sie ihren Dank aus für ihre engagierte Arbeit. Schülersprecherin Lena Kist bedankte sich in ihrer Ansprache bei allen, die sie auf ihrem "manchmal holprigen Weg" begleitet hatten.

Wichtige Funktion

Anschließend präsentierte Lehrerin Johanna Schatz stimmungsvolle und witzige Bilder von der Abschlussfahrt nach Kroatien, untermalt von Leonard Cohens "Hallelujah". Klassenlehrer Georg Neutzner zitierte die Fußballfanhymne "You’ll never walk alone" und ermahnte seine "Kundschaft", sich ihre Freundschaft zu erhalten.

Außerdem könnten sie stolz auf sich sein, denn — in Anspielung auf die gewählten Lehrberufe — "seid ihr diejenigen, die für andere Häuser bauen, Fenster einsetzen, Maschinen steuern können, Klos reparieren, dafür sorgen, dass den Leuten ein Licht aufgeht und Schweine schlachten und Wurst machen. Und, ganz wichtig, ihr werdet den Kindern im Kindergarten soziale Grundlagen vermitteln und eure positive Lebenseinstellung weitergeben."

Vor der Verteilung der Zeugnisse wurden die besten Absolventen geehrt. Darunter sind Madalina Ungureanu mit einer Durchschnittsnote von 2,0, Tim Goller mit 2,4 und Annika Kurth und Lara Gath mit 2,5.

Schulleiterin Anette Beilker ließ es sich nicht nehmen, Lena Kist und Annika Kurth für ihr Engagement zu ehren, sei es bei kreativen Aktionen im Schülercafé, über das "Schülerkino", bis zur Vorbereitung des feinen Büfetts, das die Gäste nun erwartete. Bei persönlichen Gesprächen mit den Lehrkräften konnten die Schüler und Eltern endgültig Abschied von der Schule nehmen.