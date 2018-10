Die Brauer in Forchheim gehörten zur Elite der Stadt

Verschollene Dokumente über die Brau-Tradition tauch in altem Keller auf - 09.10.2018 16:00 Uhr

FORCHHEIM - Es hört sich an wie eine Räuberpistole, die Reinhold Glas erzählt. Der Lokalhistorikers hat in einem verlassenen Kellerraum die verschollene Zunfttruhe der Brauer samt Inhalt gefunden und kann damit eine spannende Geschichte des Bieres und der Zünfte in Forchheim erzählen.

Dem Lokalhistoriker Reinhold Glas ließen die verschollenen Dokumente keine Ruhe: Durch seine Recherchen sind die Zunfttruhe und das Zunftbuch der Büttner im verlassenen Kellerraum unter dem heutigen „Stadtlockal“ wieder aufgetaucht.



Es hört sich an wie eine Räuberpistole, die Lokalhistoriker Reinhold Glas erzählt. Auf der Suche nach Material für sein neues Buch zur Geschichte des Bieres in Forchheim sei er gewesen. Er, dessen Vater selbst am Sudkessel der Brauerei Schindler in der Hauptstraße 38 gestanden hatte. Immer wieder habe er von Archivalien gelesen, die sein ehemaliger Volksschullehrer Max Kaupert selbst gesehen hatte. Nur dass diese lokalgeschichtlich bedeutenden Urkunden sich in Luft aufgelöst zu haben schienen.

Weil Reinhold Glas beharrlich bleibt und seine Kontakte zur Brauerstochter Maria Schneider, zum Braumeister Fritz Hebendanz und dessen Berufskollegen Hans Schmitt nutzt, wird man im Keller unter dem heutigen "Stadtlockal" in der Hauptstraße 52 fündig — und birgt einen Wissensschatz über die Entwicklung der Zünfte in Forchheim.

Die Büttner und Brauer

Heute sind die Büttner oder Böttcher die Fachleute fürs Fassmachen und die Brauer die fürs Fassfüllen. In der Zeit Ende des 16. Jahrhunderts war das noch nicht so. Damals tauchen in Forchheim erstmals Hinweise auf derlei Berufe auf. Den dürfen nur Männer ausüben. Notfalls auch Witwen, solange sie sich einen Gesellen an Bord holen. Erst im 18. Jahrhundert trennen sich die Wege der Büttner und Brauer.

Zuvor hat sich das Trinkverhalten grundlegend geändert. Nicht mehr Wein oder Most sind en vogue, sondern das billigere Bier. Möglicherweise sind es auch klimatische Veränderungen. An Hängen im Westen und Osten der Stadt, die heute verräterische Straßen wie Weingartsteig oder Winzerstraße führen, und an denen Reben gewachsen waren, wird nun Hopfen angebaut. Die Bierbrauer hatten fast immer eine Schankwirtschaft, deren Bierqualität vom fürstbischöflichen "Kieser" getestet wurde. Die einen hatten wirtschaftlichen Erfolg, die anderen gingen pleite – da hat sich nichts geändert.

Die Zunfttruhe oder Zunftlade

Die prunkvolle Zunfttruhe wurde 1690 angeschafft. Sie diente als tragbares Archiv der Handwerker.



Ende des 17. Jahrhunderts haben sich die Zünfte in Forchheim längst etabliert. Sie gehören zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Elite und wollen das auch zeigen. Neben repräsentativen Fahnen und einem schmucken Zunftleuchter vor dem Apostelaltar in St. Martin wird 1690 auch eine prunkvolle Truhe angeschafft. Reinhold Glas vermutet auf Grund der Initialen "HPR" Hans Paul Reisser (1650—1721) als Stifter. Der war zwar kein Zunftmitglied, aber darauf bedacht 1694 Bürgermeister zu werden. Da war es nicht verkehrt, sich mit Geschenken beliebt zu machen. Überhaupt finden sich sehr viele Ratsherren und Bürgermeister unter den Büttnern.

Die Lade diente als tragbares Archiv der Handwerker. In ihr wurden auch die in bar gezahlten Mitgliedsbeiträge und die Bußgelder für Verfehlungen verwahrt. Als die bayerische Zeit auch Forchheim erfasst hatte, ging die Hoch-Zeit der Zünfte zu Ende. Dazu trug auch die von Preußen seit 1810 beförderte Gewerbefreiheit bei, die es jedem ermöglichte, ein Unternehmen zu gründen. 15 Jahre später mussten sich die Büttner- und Braumeister in einem staatlich überwachten Verein zusammenschließen. Das Ende der Macht der Zünfte kam 1873 mit der Gewerbefreiheit. Die Industrialisierung dezimierte auch die Braubetriebe, da mit neuer Technik deutlich mehr Bier hergestellt werden konnte.

Das Zunftbuch

Das Zunftbuch, das von 1615 bis 1866 geführt wurde, ist eine ergiebige Quelle historischer Informationen.



Die ergiebigste Quelle ist das Zunftbuch, in dem von 1615 bis 1866 alles Bemerkenswerte zur Zunft niedergeschrieben wurde. Daraus können Reinhold Glas und seine künftigen Kollegen viele Details ersehen, aber auch Zusammenhänge herstellen. So waren immer vier Büttnermeister an der Spitze der Zunft, die mit 30 bis 40 Mitgliedern bedeutender war als Bäcker oder Metzger. Die auf Lebenszeit gewählten "Vier-Meister" kümmerten sich um die Ausbildung und Freisprechung der Gesellen, die Einhaltung der Zunftordnung, die Repräsentation in der Öffentlichkeit und die Finanzen. Ein "Stubenvater" sollte wandernde Gesellen auf ihrem Weg durch Forchheim Unterkunft verschaffen.

Auf den dicht beschriebenen Seiten finden sich nicht nur die Namen der ersten Vier-Meister Barthelme Knoblach, Johann Bayer, Ulrich Eismann, Martin Gittmann. Auch jedes neue Zunftmitglied, etwa der 1619 aus Reuth einheiratende Hans Kügel, wird ergänzt. Auch, sobald einer wie Johann Bayer "von losen Soldaten erschlagen" wird oder wie Paulus Grandwehr 1620 beim Baden in der Regnitz ertrinkt. Einige tausend Euro hat es sich der Heimatverein kosten lassen, die acht Pergament-Blätter von der Buchbinder-Meisterin Sonja Schrüfer restaurieren zu lassen. Zudem wurden alte Rechnungen aus den Jahren 1836 bis 1935 gesichert.

Die Zunftordnung

Zünfte gab es schon seit dem Hochmittelalter. Als immer mehr Menschen in die Städte drängten, bildeten sich neue Berufsgruppen. Die Handwerker schlossen sich zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Es ging um das, was man heute Qualitätssicherung, Marktabschottung und Preisabsprache nennen würde. Die Ausbildung der Lehrlinge war ebenso geregelt wie der Weg zum Meister oder dass man nur Zunftmitglieder beschäftigen durfte, dass man seine Zunftkollegen nicht schlechtreden durfte, und welches Material man verwenden musste. Schließlich gab es weder gesetzliche Unfallversicherungen noch staatliche Altersversorgung.

Damit die Kleinode nicht wieder im Kellerdunkel der Geschichte verschwinden, hat Stadtarchivar Rainer Kestler diese in seinen Bestand aufgenommen.

UDO GÜLDNER (Text und Fotos)