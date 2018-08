"Die Einkehr von Maria in den Himmel"

Was sich Menschen von Forchheim bis Neapel am Tag der Gottesmutter alles vorgenommen haben - vor 34 Minuten

FORCHHEIM - Am 15. August feiern Marienverehrer und Menschen in überwiegend katholischen Gegenden den Feiertag Mariä Himmelfahrt. Frei bekommen an diesem Tag alle diejenigen, deren Arbeitsplatz in katholischen Gemeinden oder Städten in Bayern liegt. Wissen die Menschen in Forchheim überhaupt, was der Hintergrund von Mariä Himmelfahrt ist und was unternehmen sie, wenn sie frei bekommen? Die NN haben Passanten in der Fußgängerzone gefragt.

Tradition hat das Kräuterbüschelbinden an Maria Himmelfahrt. © Dieter Köchel



Grit Bliesener muss am 15. August arbeiten — in Fürth.



Grit Bliesener (48) aus Kersbach kommt nicht in den Genuss eines freien Tages unter der Woche. "Städte wie Fürth haben an Mariä Himmelfahrt nicht frei. Und da es ja immer auf den Arbeitsplatz und nicht den Wohnort ankommt, werde ich an diesem Tag ganz normal arbeiten. Ich bin auch nicht gläubig, deswegen habe ich keine Ahnung warum Katholiken diesen Tag feiern."

Luigi Stinga aus Neapel kennt Mariä Himmelfahrt bestens.



Luigi Stinga (53) aus Neapel (!) schätzt den Feiertag und wird an Mariä Himmelfahrt Maria gedenken: "Ich bin zurzeit im Urlaub hier, weil meine Mutter aus Pautzfeld kommt. Mariä Himmelfahrt ist auch bei uns in Italien ein wichtiger Feiertag, deswegen weiß ich natürlich, warum man ihn feiert. An diesem Tag wird an die Aufnahme Marias in den Himmel gedacht. Ich werde in der Frühe noch mit meiner Familie hier in Forchheim in die Messe gehen und danach Kofferpacken, weil wir wieder zurück nach Italien fahren."

Für Anneliese Richards aus NRW ist Himmelfahrt nie frei.



Anneliese Richard (79) aus Lennestadt (NRW) ist zu Besuch in Forchheim und kennt sich mit den katholischen Feiertagen bestens aus: "Das ist doch selbstverständlich, dass man das weiß. An dem Tag ist die Gottesmutter Maria in den Himmel aufgefahren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das leider kein Feiertag, deswegen verbringe ich den Tag wie jeden anderen auch, aber manche machen an dem Tag Busreisen zu den Gedenkstätten."

Silvia Maderer arbeitet am Feiertag in — Nürnberg!



Silvia Maderer (50) aus Wolfsberg hat nicht das Glück an Mariä Himmelfahrt frei zu haben: "Ich arbeite in Nürnberg und die Stadt ist ja bekanntlich evangelisch, deswegen muss ich leider an Mariä Himmelfahrt arbeiten. Warum man diesen Tag überhaupt feiert, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Die Einkehr von Maria in den Himmel wäre ja fast zu einfach."

Stefan Grimmer genießt seinen freien Tag. © Fotos: Eichenmüller



Stefan Grimmer (42) aus Königsberg freut sich schon auf den freien Tag und wird ihn nutzen: "Bei uns in Königsberg gibt es den Feiertag auch, obwohl es überwiegend evangelisch ist. Ich glaube, es ist ein Gedenktag für Maria. Aber einfach die Auferstehung zu feiern, wäre zu plump, denke ich. Ich werde an Mariä Himmelfahrt einen Ausflug mit der ganzen Familie machen. Wohin genau wissen wir aber noch nicht."

Wo wird eigentlich Maria Himmelfahrt gefeiert? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammen getragen:

In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt nur im Saarland und in bestimmten Gemeinden Bayerns ein gesetzlicher Feiertag. Laut Landesamt für Statistik wird „Mariä Himmelfahrt“ in 1704 von insgesamt

2056 Gemeinden begangen. Während in Oberbayern und Niederbayern in allen bayerischen Kommunen der 15. August ein gesetzlicher Feiertag ist, trifft das in Oberfranken und Mittelfranken für die meisten Gemeinden nicht zu. In fünf der acht bayerischen Großstädte ist „Mariä Himmelfahrt“ ein gesetzlicher Feiertag. Der 15. August — „Mariä Himmelfahrt“ — ist in einer Gemeinde dann ein gesetzlicher Feiertag, wenn dort mehr katholische als evangelische Einwohner ihren Hauptwohnsitz hatten. Auf welche Kommunen dies zutrifft, stellt das Bayerische Landesamt für Statistik auf Basis der letzten Volkszählung fest. Die Festlegung, in welchen Gemeinden Bayerns „Mariä Himmelfahrt“ ein gesetzlicher Feiertag ist, beruht auf den Ergebnissen des Zensus 2011. Während in den bayerischen Großstädten München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt „Mariä Himmelfahrt“ ein gesetzlicher Feiertag ist, wird in den mittelfränkischen Großstädten Nürnberg, Fürth und Erlangen gearbeitet, beziehungsweise sind die Geschäfte geöffnet.

Umfrage: NINA EICHENMÜLLER