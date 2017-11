Die Flocken fallen — und mit ihnen auch das Streusalz

FORCHHEIM - Im Landkreis Forchheim sind am Sonntag bereits die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Bei dieser Witterung startet dann auch wieder der städtische Winterdienst seinen Betrieb. Was Sie erwarten dürfen — und was Sie beachten müssen: Hier gibt’s die wichtigsten Antworten zu den wichtigsten Fragen.

Erste Flocken sind schon vom Himmel gefallen und hängen geblieben. Foto: Franz Galster



Die Stadt hat in einer Bekanntmachung angekündigt, auch in der kalten Jahreszeit in den Jahren 2017/18 den "differenzierten" Winterdienst auf öffentlichen Straßen beizubehalten. Da stellen sich uns doch ein paar Fragen.

Was ist ein differenzierter Winterdienst?

Nichts anderes als ein "umweltfreundlicher" Winterdienst. Die Verwendung von Streusalz wird auf ein Mindestmaß reduziert, um Bäume, Tiere, Gewässer und das Grundwasser weitestgehend nicht zu belasten.

Wo wird überall gestreut?

Forchheim hat öffentliche Straßen und Radwege mit einer Gesamtlänge von rund 225 Kilometern. In diesem Winter wird davon auf rund 110 Kilometern gestreut – auf Haupt- und Durchgangsstraßen, Radwegen und besonders gefährdeten Gefällstrecken. Hierfür hat der städtische Bau- und Grünbetrieb Streugebiete ausgewiesen und nach Dringlichkeitsstufen unterteilt. Damit sollen gefährliche und verkehrswichtige Straßen vorrangig gestreut oder bei Schneefall geräumt werden.

Was sind denn verkehrswichtige und gefährliche Straßen?

Verkehrswichtig sind all jene Straßen, auf denen die meisten Autos unterwegs sind – und das dauernd. Ein kurzfristiges hohes Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten reicht alleine nicht aus, um einer Straße das Prädikat "verkehrswichtig" zu verleihen. Als gefährlich wird eine Straße eingestuft, wenn Fahrzeugführer an manchen Stellen nicht in der Lage sind – trotz der im Winter zu beachtenden Sorgfalt – eine Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Das heißt: unvermutete Gefahren, die selbst bei sorgfältiger Fahrweise nicht zu meistern sind. Schneeglätte alleine macht eine Straße also nicht gefährlich, Blitzeis beispielsweise schon.

Dann bin ich als Bewohner in einem Wohngebiet also arm dran?

Teilweise: Innerhalb einer geschlossenen Ortslage – also der Teil eines Gemeindegebietes, der zusammenhängend bebaut ist, muss die Stadt lediglich an verkehrswichtigen und zugleich gefährlichen Stellen bei Schnee- und Eisglätte räumen und streuen.

Wie sieht es mit Rad- und Gehwegen aus?

Auch hier gelten die oben genannten Grundsätze. Gemeinsame Geh- und Radwege sind wie Gehwege zu behandeln. Fußgängerüberwege werden nur geräumt, soweit sie belebt und unentbehrlich sind. In Fußgängerzonen wird ein angemessener Streifen im Mittelteil geräumt und gestreut. Obacht: Für Gehbahnen am Rand der Fußgängerzonen sind die Anlieger zuständig.

Was passiert auf anderen öffentlichen Plätzen?

Öffentliche Parkplätze werden nur zum Schutz der Fußgänger vom Winterdienst gesichert. Das heißt: Parkbuchten werden nicht geräumt. Auf Parkanlagen und Friedhöfen werden nur die Hauptwege gesichert, nicht aber Nebenwege und Zugänge. Ausnahmen gibt es bei Beerdigungen.

Was muss ich selbst tun?

Als Anlieger haben Sie die Pflicht, Gehbahnen (also befestigte Fußgänger- und Radwege oder unbefestigte Ränder ausreichend breiter Straßen) im Winter zu sichern. Konkret: Vorderlieger (Grundstück liegt direkt an einer Straße) und Hinterlieger (Grundstück liegt nicht direkt an einer Straße) müssen bestimmte Gehbahn-Abschnitte an öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in einem sicheren Zustand halten. Diese Gehbahn-Abschnitte werden Sicherungsflächen genannt.

Wann muss ich das selbst tun?

An Werktagen haben Sicherungsflächen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr vom Schnee geräumt zu sein. Bei Glätte sind sie mit geeigneten "abstumpfenden" Stoffen wie Sand oder Splitt zu bestreuen – nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln. Nur bei besonderer Glättegefahr ist Tausalz zulässig. Diese Maßnahmen sind bis 20 Uhr "so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist", so die Stadt.

Wohin mit all dem Schnee?

Der geräumte Schnee und die Eisreste müssen neben der Gehbahn gelagert werden – und zwar so, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist das nicht möglich, müssen Anlieger Schnee und Eis spätestens am Folgetag von der Straße entfernen. Die Stadt stellt hierfür einen geeigneten Platz zu Verfügung. Abflussrinnen, Hydranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der Räumung freizuhalten. Schnee von Privatgrundstücken darf nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen abgelagert werden.

Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, wenn mir nicht nach Schneeschippen und Streuen ist?

Laut Gesetz hat die Stadt das Recht, eine Geldbuße zu erheben, wenn Sie vorsätzlich oder fahrlässig die oben genannten Sicherungs- beziehungsweise Reinigungsarbeiten nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen.

