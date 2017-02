Die Foodtrucks rollen 2017 wieder in Forchheim ein

FORCHHEIM - Die Aussteller kamen in Cadillacs, alten Schulbussen und umgebauten Campern zum Teil von weit angereist, um sich 2016 zum ersten Mal überhaupt in Forchheim zum Foodtruck Festival aufzustellen. Auch in diesem Jahr soll die Erfolgs-Veranstaltung stattfinden - das Konzept für das Foodtruck-Festival 2017 steht.

"Das hat uns grad am meisten angesprochen", meinten Andreas Faust und Jasmin Weber beim Foodtruck-Festival 2016 in Forchheim, bevor sie beherzt in ihren Barbecue-Rindfleisch-Burger bissen. Foto: Martin Regner



Schon von weitem roch es verführerisch in der Forchheimer Hafenstraße: Beim ersten Food-Truck-Festival Forchheims im Oktober vergangenen Jahres war vom zur mobilen Küche umgebauten amerikanischen Schulbus bis zum stundenlang über Nacht hauchzart gegarten Schweinefleisch „Pulled Pork“ allerhand geboten.

Das verdient Wiederholung, sind sich Forchheims Wirtschaftsförderer Viktor Naumann, Jugendbeauftragter Josua Flierl (CSU) und Veranstalter Miguel Ortega sicher: Am Sonntag, 24. September, soll der goldene Sommer 2017 in Forchheim seinen Abschluss finden und zwar mit frischem Blunch (einer philippinischen Köstlichkeit aus Blätterteig) über Burritos bis hin zu saftigen Burgern.

Genau steht aber noch nicht fest, welche Gerichte auf dem Ausstellungsgelände im Forchheimer Süden angeboten werden. Die Bewerbungsphase für die Aussteller endet erst. Klar ist aber schon mal: Es soll eine größere Vielfalt geben: "Asiatisch, vegan, exotisch, ausgefallen", sind die Schlagworte, die Miguel Ortega bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag nennt. Jeder Truck wird seine Spezialität auch in einer kleinen Probiergröße zum Spezialpreis anbieten.

Auf Kritikpunkte, die rund um die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgetaucht waren, wird eingegangen: Zum einen soll es regionales Bier von der Brauerei Hebendanz geben, zum anderen werden in diesem Jahr Bands auftreten. Zudem soll es heuer weniger beengt zugehen, verspricht Miguel Ortega.

Die Zahl der Trucks bleibt allerdings gleich: 24 Aussteller werden ihre Köstlichkeiten anbieten dürfen. Im letzten Jahr waren 17 Trucks nach dem Festival ausverkauft - kein Wunder also, dass bereits jetzt 57 Bewerbungen für den 24. September eingegangen sind.

15.000 Besucher hatten sich im letzten Jahr beim Foodtruck Festival die Bäuche vollgeschlagen. Die Erfahrung von damals (am gleichen Tag fand der Tag der offenen Brennereien statt) habe gezeigt, dass es zu keinerlei "Kannibalisierungseffekten" käme, wenn andere Veranstaltungen zeitgleich lägen, erklärt Viktor Naumann. Man könne vielmehr davon profitieren, wenn nur wenige Kilometer weiter ein zusätzlicher Event stattfinde. Nichtsdestotrotz habe man sich mit dem 24. September für einen Tag ohne Konkurrenzveranstaltungen entschieden - außer der bevorstehenden Bundestagswahl natürlich.

Barbara Zinecker