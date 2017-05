Die Forchheimer Piastenbrücke wird rot

FORCHHEIM - Der Neubau der Piasten-Brücke wird die Farben der gleichnamigen Schokoladenfabrik tragen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Im Zuge des Neubaus wird das bisher namenlose Bauwerk nicht nur rot - sondern auch den offiziellen Namen "Piastenbrücke" erhalten.(Archivbild) © Roland Huber



Die Firma Piasten ist laut Stadt ohnehin seit 2015 dabei, ihre Gebäude in ein einheitliches Farbkonzept zu kleiden. Dabei spielt der Rot-Ton mit der Fachbezeichnung RAL 3020 eine wichtige Rolle. Die Stadtverwaltung spricht von "Piastenrot".

Bauamtsleiter René Franz erklärte in der Stadtratssitzung, er habe gegenüber der Deutschen Bahn deutlich gemacht, dass die Farbgestaltung der künftigen Bahnbrücke auf Höhe Piasten von der Stadt bearbeitet werde. Denn: "Das Brückenbauwerk fällt nach Fertigstellung in die Unterhaltslast der Stadt zurück."

Zu Deutsch: Das Ding gehört uns, auch wenn ihr von der Bahn es baut, und deswegen bestimmen wir, wie es gestrichen wird. Die neue Brücke wird nach Bahnplanungen als Stabbogenbrücke ausgeführt, ähnlich wie die Kanal-Brücke zwischen Forchheim-Süd und dem neuen Hausener Kreisel.

Im Zuge des Neubaus wird das bisher namenlose Bauwerk auch den offiziellen Namen „Piastenbrücke“ erhalten. An den Unterhaltskosten, so ist es vereinbart, beteiligt sich die Schokoladenfabrik mit einem einmaligen Beitrag in Höhe von 5000 Euro.

Die Piastenbrücke wird aufgrund des bereits laufenden breiteren Ausbaus der Bahnlinie abgebrochen und neu gebaut. Der Abbruch wird nach heutigem Stand nicht vor dem Annafest 2019 beginnen.

