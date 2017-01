Bis weit nach Mitternacht "berauschten" sich 1000 Faschingsnarren und Tänzer in der Stadthalle am prima Programm des Elferrats beim großen Ebermannstädter Faschingsball und der ausgezeichneten Band "Die Nachtschicht". Die Jugendgarde und "Tanzmariechen" Milena Kapp sorgten für einen fulminanten Auftakt, die Elferratsgarde setzte die gute Stimmung fort. Das von Marina Gröger trainierte Männerballett "Sahneschnitten" konnte an diesem Abend niemand übertreffen; die "Mafiosi" erfreuten nach Faustattacken Bürgermeisterin Christiane Meyer mit roten Rosen. Nach der Polonaise spritzte Sekt für die Sieger "Einhörnchen", "Rehhörnchen" und einem Sado-Maso- Paar. © Marquard Och