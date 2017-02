Die gute Nachricht: Wie in Ebermannstadt ein Mensch gerettet wurde

Helmut Winkelmann sitzt im Wohnzimmer, als sein Herz still steht - vor 11 Minuten

EGGOLSHEIM - Am 27. Januar 2016 gegen 21.30 Uhr googelt Helmut Winkelmann Informationen zu einer Kurzreise. „Sein Glas fiel um, dann ein Schlag und mein Mann lag leblos am Boden“, so schildert Gattin Gabi die Situation, die sich vor einem Jahr in ihrem Wohnzimmer in Eggolsheim abspielte. Eine Geschichte mit Happy End.

Helmut Winkelmann und seine Frau Gabi stoßen mit einem Glas Wein darauf an, dass der Herzinfarkt gut überstanden ist. Foto: Marquard Och



Gabi Winkelmann ist examinierte Kinderkrankenschwester und kann bei ihrem Mann weder Puls noch Atmung feststellen. Sie beginnt sofort mit der Reanimation. Einer der beiden Söhne setzte die Wiederbelebung fort, während sie in der unendlich scheinenden Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, den zweiten Notruf absetzt.



Tatsächlich ist der Krankenwagen des BRK-Stützpunkts aus der Eggolsheimer Büg bereits nach sieben Minuten da. Mit Elektroschocks des Defibrillators und Sauerstoffzufuhr gelingt die Einlieferung des Mannes in die Ebermannstädter Klinik Fränkische Schweiz. Dort kümmert sich sofort der Kardiologe Samir Murad um den Patienten — mit drei Stents für die verschlossenen Herzarterien.

„Wir haben um Sie gekämpft“

Vier Tage später wird Winkelmann aus dem künstlichen Koma erweckt. Er sieht eine weiße Wand, eine Uhr und ein Buch, das ihm bekannt vorkommt. Doch der Zeiger der Uhr rückt nicht weiter: „Ein Zeichen, dass ich bereits in einer anderen Welt bin?“, denkt Helmut Winkelmann, bis er nach einer Weile bemerkt, dass der Zeiger nur alle Minuten weiter hüpft.



Viele Schläuche am Körper, da dämmert es ihm: Krankenhaus. Ein Arzt klärt ihn auf: „Herr Winkelmann, es war ein schwerer Herzinfarkt, wir haben um Sie gekämpft.“ Die Besuche der ganzen Familie auf der Intensivstation und (zunächst unerlaubt) erste Gehversuche machen ihm neuen Lebensmut.



Am Rosenmontag darf die Gabi Winkelmann ihren Patienten nach eineinhalb Wochen heimholen. Der Sozialdienst empfiehlt dem 58-Jährigen die übliche stationäre Reha, doch Helmut Winkelmann wählt die ambulante Variante — drei Wochen tagsüber in Bamberg.

„Abends daheim bei der Familie zu sein, das war mir wichtig, um im Kopf wieder klar zu kommen — nach Reanimationen ist das nicht immer der Fall“, betont der Diplomingenieur, der bei Siemens in Forchheim mit der Entwicklung von Computertomographen beschäftigt ist.



Dank eines eben abgeschlossenen Projekts und einer erst anlaufenden Neuentwicklung verläuft auch die Wiedereingliederung reibungslos. Inzwischen ist der gebürtige Münchner, der mit den Eltern schon als 14-Jähriger nach Franken kam, in Altersteilzeit. Ende des Jahres ist Schluss, zumindest bei Siemens Healthcare. Privat wird sich der „Technikfreak“ auch weiterhin mit Technikthemen befassen.



Seine Zeit in der Ebermannstädter Klinik beurteilt er sehr positiv. Gleich nach dem Wiedereinsatz musste sich der Tennissportler in einem anderen Krankenhaus einer Handgelenksoperation unterziehen. „Ein interessanter Vergleich, in Ebs geht’s familiärer zu, auch wenn rein fachlich beide qualitativ hochwertig erscheinen.“ Das gelte gleichermaßen für die erfahrenen, immer freundlichen Kräfte im Service, aber „auch am Speiseplan gibt es nix zu meckern“, bricht Winkelmann eine Lanze für die Klinik Fränkische Schweiz und nicht zuletzt den Erhalt der Kardiologie.



Auch für die Nachsorge blieb er bei den „Medizinern seines Vertrauens“, Chefarzt Samir Murad und seinen Kollegen. „Die Betreuung vom gleichen Arzt ist wichtig, Veränderungen des Gesundheitszustandes und die Ursachen dafür wären von wechselnden Doktoren nicht so leicht auszumachen“, meint Winkelmann.





Ein Jahr nach dem Hinterwand-Herzinfarkt fasst der „Rekonvaleszent“ die Kette der glücklichen Umstände zusammen: Die Krankenschwester im Haus, die BRK-Retter nach sieben Minuten, die ärztliche Kunst und eine sanfte Wiedereingliederung verhalfen zum „zweiten Leben“ — das feierte das Paar gemeinsam mit einem Glas Wein.

Marquard Och