Bunt, laut und gesellig - an der FSM-Laufstrecke in Forchheim tummeln sich die Besucherscharen. Egal ob Alt oder Jung, jeder will die vorbeizischenden Sportler hautnah erleben. Und wer genug vom Anfeuern hat, der gönnt sich dann ein kühles Getränk oder eine Brotzeit.

Um das Publikum für den großen Lauf am Sonntag so richtig in Fahrt zu bringen, stellten die Kleinsten am Samstagnachmittag schon ihr Können unter Beweis: Erst starteten die Bambinis über eine Distanz von 500 Meter, dannach gaben die Schüler auf 1000 Metern richtig Gas. Um 17 Uhr gab es dann noch den 1/10 Marathonlauf, mit einer Strecke von 4,2 Kilometern.