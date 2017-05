Die "Hofladentour" in der Fränkischen Schweiz

LEUTENBACH - Seit 20 Jahren schon vermarkten bäuerliche Erzeuger ihre Produkte direkt um den Genießern unter den Endverbrauchern das Besondere der frischen Ernte zu erhalten. Dazu öffnen sie einmal im Jahr im Rahmen der "Hofladentour" ihre Türen weit um so einen Einblick zu geben, wo und wie die ländlichen Produkte in ihrer Vielfalt entstehen.

Der Hof-Laden der Familie Alt in Seidmar vertreibt Rind- und Kalbsfleisch. © Rolf Riedel



In der Fränkischen Schweiz wird so das Einkaufen noch dazu in dieser reizvollen Gegend, zu einem besonders eindrucksvollen Erlebnis, weil man viele Spezialitäten gleich probieren kann. Sieben dieser Direktvermarkter haben sich in diesem Jahr am Maifeiertag der "Hofladen-Tour" angeschlossen, die unter dem Motto stand "Frische Ernte – Natürlich aus der Fränkischen Schweiz". Vier davon hat die NN besucht.

Die Brennerei der Familie Ludwig und Rositta Erlwein in Hundsboden stellen neben Schnäpsen und Likören und dem Apfelsekt "Charlemagne" auch Fruchtaufstriche und Landesprodukte her. Wer gut essen will ist in der gemütlichen Probierstube gut aufgehoben wo es griechischen Rahmbraten und Krenfleisch und natürlich auch fränkische Bratwürste gibt.

Nicht weit davon in Seidmar bei Familie Alt gibt es Rind- und Kalbfleisch von Kühen die sich in einem neugebauten "Wohlfühlstall" aufhalten können, der auch zu besichtigen ist. Hungrige konnten Spezialitäten vom Rind und Kalb und "Boeuf á la mode" geniessen und als Besonderheit "Zwetschbames" als besonderen Genuss mit nach Hause nehmen.

In Oberehrenbach hatten Andrea und Roland Schmitt ihre Tore ganz weit aufgemacht und neben "Hochprozentigem" auch Fruchtsecco und Maibowle angeboten. Aber auch Wildkräuter-Obst-Smoothies konnte man probieren. Diejenigen unter den vielen Gästen die sich auf den Weg gemacht hatten schwelgten mit Adlerhaxe und Kümmelbraten mit fränkischem Wirsing, gewedelten Makrelen und Heringe und natürlich auch mit Kaffee und hausgemachten Kuchen und Torten.

Auch der Genuss Hof Pingold in Lilling hatte einiges zu bieten. Im Hofladen stand eine Riesenauswahl an feinen Destillaten und Likören zur Verfügung, fruchtige Aufstriche und eingelegtes Obst, Chutney´s und Essige, sowie besondere Sirupe zum Verfeinern der eigenen Küche konnte man mit nach Hause nehmen. Fränkische Burger als besonderen Gaumenschmeichler mit süffigem Bier aus der Weißenoher Klosterbrauerei und ein opulentes Kuchenbuffet hausgemachter Backwaren verfeinerten den Kaffee. Ein besonderes Thema in Lilling ist der Hopfenanbau und hier konnte man bei Pingold an Führungen teilnehmen um künftig zu wissen, wo ein Teil des Hopfens für das fränkische Bier herkommt.

Darüber gab es noch drei andere Anbieter die alle wie die anderen auch, eine große Palette an fränkischen Spezialitäten bieten konnten, und dies nicht nur zur Hofladentour sondern das ganze Jahr hindurch.

