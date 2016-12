Die Kennametal-Mitarbeiter wehren sich

Protest gegen Personalabbau in Werken Mistelgau und Ebermannstadt - 21.12.2016 11:00 Uhr

MISTELGAU/EBERMANNSTADT - Mit einer spontanen Aktion während der Betriebsversammlung haben Beschäftigte von Kennametal gegen den geplanten Stellenabbau von rund 100 Mitarbeitern in den Werken Mistelgau und Ebermannstadt bis Ende Juni 2017 protestiert.

Die Belegschaft im Kennametal-Werk Mistelgau bei der Protestaktion während der Betriebsversammlung. © Foto: Peter Engelbrecht



„Managementfehler kosten 60 Arbeitsplätze“, stand auf einem der Transparente, mit dem sich Mitarbeiter vor das Werk Mistelgau gestellt hatten. Auf anderen Plakaten hieß es „Jeder 5. Mitarbeiter muss raus“ und „Manager kassieren, Arbeiter verlieren“. Das Unternehmen beschäftigt im Werk Mistelgau nach Angaben von Betriebsratsvorsitzenden Alois Heinlein rund 350 Mitarbeiter, in Ebermannstadt derzeit 510. „Kennametal hat die technologische Entwicklung verschlafen und ist vom Wettbewerb abgehängt worden“, sagte Heinlein in einem Pressegespräch.

Strategische Fehlentscheidungen seien getroffen worden: Statt in die eigenen Werke zu investieren habe es Firmenzukäufe gegeben. Um den Börsenkurs zu stabilisieren, sei vom Management in den USA die Vorgabe gekommen, weltweit 1000 Mitarbeiter abzubauen, darunter 500 Stellen in Europa.

Dieser Abbau betrifft 40 Arbeitsplätze im Werk Ebermannstadt und 60 im Werk Mistelgau. Das Unternehmen habe das damit begründet, in den nächsten beiden Jahren weltweit 350 Millionen in die Werke zu investieren, in Automatisierung und neueste Technologie, um wieder konkurrenzfähig produzieren zu können, erläuterte Heinlein.

In den vergangenen eineinhalb Jahren seien im Werk Mistelgau bereits 24 Mitarbeiter über vorzeitiges Ausscheiden in den Ruhestand oder Aufhebungsverträge abgebaut worden. Durch den geplanten Personalabbau sieht der Betriebsrat den Fortbestand des gesamten Werkes gefährdet. Denn bereits jetzt habe das Auftragsvolumen in den vergangenen Monaten nur mit Mehrarbeit und Sonderschichten geleistet werden können.

Könnten Liefertermine nicht mehr eingehalten werden, sei die Gefahr groß, weitere Kunden und Aufträge zu verlieren, warnte Heinlein. „Die geplanten Maßnahmen sind für die Belegschaft in keiner Weise nachvollziehbar.“

Das Werk Mistelgau stehe am Anfang der Wertschöpfungskette, viele andere Kennametalwerke in Deutschland seien abhängig von der Lieferung aus Mistelgau. „Wenn dieser radikale Personaleinschnitt erfolgt, sind negative Auswirkungen auf unsere Schwesterwerke programmiert“, betonte Heinlein.

„Keine Investitionen getätigt“

Über Jahre hinweg seien in vielen Bereichen im Mistelgauer Werk keine Investitionen getätigt worden. „Jetzt steht man vor dem Dilemma eines um Generationen überalterten Maschinenparks“, erläuterte Heinlein. Produktverlagerungen in Billiglohnländer würden erwogen.

Der Personalabbau sei Aktionismus des Managements in den USA. Der Betriebsrat fordert, schlüssige Konzepte für das Werk Mistelgau vorzulegen.

Die Kosten seien im Vergleich zum Ertrag „deutlich zu hoch“, erläuterte Pressesprecherin Gaby Mlnarik von der Kennametal Europa GmbH in Neuhausen am Rheinfall (Schweiz). Deshalb müssten die Kosten dauerhaft gesenkt werden. Demzufolge startete das Unternehmen eine Restrukturierungsphase, die einen weltweiten Belegschaftsabbau von 1000 Mitarbeitern beinhalte. Davon erwarte man Einsparungen von 100 bis 110 Millionen Dollar. Die Reduzierung der Belegschaft solle sozialverträglich umgesetzt werden, versicherte die Pressesprecherin.

VON PETER ENGELBRECHT