Die Könige geben sich heute die Ehre

Die Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus — Kostümprobe vorab — „Senioren“-Team in St. Martin - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ab heute sind Caspar, Melchior und Balthasar, sprich die Sternsinger, in Stadt und Landkreis von Haus zu Haus unterwegs, sagen ihr Sprüchlein auf und schreiben den Segensspruch C+M+B auf den Türstock. Doch bevor die Kinder in ihre Gewänder schlüpfen, ist jede Menge Arbeit nötig.

Ein türkisfarbener Hut oder doch die goldene Krone? Die kleine Eva ist zwar erst sieben Jahre alt, aber bereits zum dritten Mal als Sternsinger unterwegs. Pfarrsekretärin Marion Grimm hilft bei der Anprobe. © Foto: Horst Linke



Die Heiligen haben heuer ein echtes Personalproblem: „Nur fünf Sternsinger-Gruppen gibt es in diesem Jahr in St. Martin“, klagt Pfarramts-Sekretärin Marion Grimm. Zwischen 20 und 25 Kinder, ab der dritten Klasse bis zum 14. Lebensjahr, werden ab heute als Caspar, Melchior und Balthasar durch die Innenstadt-Gemeinde ziehen. Anfang der Woche hatte man noch ganz kurzfristig einen Aufruf seitens der Gemeinde gestartet, um neue Kinder und Jugendliche „anzuwerben“.

Die Gründe für den Personalschwund sind vielfältig, „manche mögen einfach nimmer, die Winterferien und das lange Wochenende“ führt Grimm an. Viel Selbstvertrauen müssen die Kinder durchaus mitbringen, denn es käme nicht nur einmal vor, so Grimm, dass Menschen einfach die Haustür den Sternsingern nicht aufmachten, wenn die Sternsinger an der Tür klingeln oder, noch schlimmer, den Kindern die Tür vor der Nase zuknallten. Auch das komme vor, so Grimm.

In der Kleiderkammer der Pfarrei St. Martin herrscht am Vorabend zum Drei-Königs-Tag reger Betrieb. © Foto: Horst Linke



Bevor die Kinder am heutigen Dreikönigstag loslaufen, gibt es aber erst Mal ein „Casting“ im Mesnerhaus unweit der Martinskirche. Gut bestückt ist die Kleiderkammer mit Sternsingeroutfits in sämtlichen Konfektionsgrößen. Dafür sorgen flinke Näherinnen aus der Gemeinde St. Martin. „Jedes Jahr schneidern wir neue Gewänder in verschiedenen Größen dazu“, erzählt Marion Grimm. Dabei achten die Schneiderinnen auch darauf, dass die „Kostüme“ groß genug sind, dass bei winterlicher Kälte auch problemlos ein Ski-Anorak drunter passt.

Sternsinger-Senioren

Ihre Schul- und Ministrantenzeit haben die Best-Ager unter den Sternsingern in St. Martin, Marcus Morgenroth, Markus Schmidt und Michael Klaus, zwar schon lange hinter sich. Doch als „Seniorengruppe“ unter den Sternsingern waren die Drei im vergangenen Jahr erstmals wieder unterwegs. Die drei Senioren-Könige kamen dabei so gut bei der Bevölkerung an, dass sie sich auch heuer wieder auf den Weg machen.

Von Personalproblemen kann indes Pfarrer Michael Gehret, leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Ehrenbürg, nicht sprechen. Insgesamt 60 Buben und Mädchen, aufgeteilt in 16 Gruppen machen sich dort in Wiesenthau, Schlaifhausen, Pinzberg, Gosberg, Dobenreuth und Elsenberg auf den Weg. „Die Tendenz ist gleichbleibend“, erzählt er.

„60 Kinder engagieren sich und opfern mehrere Tage, um anderen Kindern zu helfen, das macht mich total stolz“, so der Kirchenmann, der als Jugendlicher selbst als Sternsinger unterwegs war. Und nicht nur das: Im vergangenen Jahr schlüpfte Gehret selbst in die Kluft des Balthasar und machte sich zusammen mit Alt-Landrat Reinhardt Glauber (Melchior) und Caspar (Pinzbergs Bürgermeister Reinhard Seeber) und Sternträger (Peter Andexinger, stellvertretender Bürgermeister) „auf den Weg aus dem Morgenland“.

Der Aussendungsgottesdienst der Sternsinger von St. Martin beginnt heute um 9 Uhr. Ab 10 Uhr machen sich die Sternsinger auf den Weg. In Schlaifhausen beginnt der Aussendungsgottesdienst heute um 8 Uhr, um 9 Uhr schließt sich ein Empfang beim Bürgermeister an.

BIRGIT HERRNLEBEN