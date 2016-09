Die Bamberger Straße in Forchheim litt lange unter einem Schmuddel-Image. In den vergangenen Jahren hat sich aber viel durch private Eigeninitiative getan. Zwei Beispiele sind am Sonntag zu besichtigen. In der Bamberger Straße 26 hat die aus Pommersfelden stammende Eigentümerin Claudia Hippacher ein zweigeschossiges Haus aus dem 17. Jahrhundert wieder auf Vordermann gebracht. Das nachträglich gebaute Rückgebäude wurde für die Sanierung geopfert und durch einen Anbau ersetzt. Seit Anfang des Jahres wird an dem Haus gearbeitet. Am aufwändigsten gestaltete sich bisher die Sanierung des Holzdachstuhls. In dem Haus, das direkt an den Pausenhof der Ritter-von-Traitteur-Schule grenzt, sollen sechs Wohnungen entstehen und im Erdgeschoss ein Laden. Am Sonntag wird Architekt Thomas Krügel durch das Gebäude führen. © Foto: Roland Huber