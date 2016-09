Die Polizeistatistik 2015: Auslegungssache

Hohe Jugendkriminalität erklärt sich von alleine — Zahl der Einbrüche auf dem Höchststand seit 2012 - vor 52 Minuten

FORCHHEIM - 2015 war ein durchschnittliches Jahr „ohne Ausreißer“: So bewertet Polizeichef Jürgen Knauer die Entwicklung der Kriminalität in Forchheim und dem westlichen Landkreis. Eine Besonderheit war der Zuzug von Asylsuchenden, deren illegale Einreise als Straftat in der Statistik erscheint.

Jugendliche, die Kräutermischungen konsumieren, haben die Polizei auch 2015 schon auf Trab gehalten. © F.: Roland Huber



Statistiken sind eine Sache für sich. Die Realität lässt sich erst im Kontext erkennen und gefühlt ist eh immer alles anders. Geht es heutzutage krimineller zu als früher? Auch wenn die Zahl der Straftaten 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 52 Fälle anstieg, handelt es sich um „ein Zerrbild“, erklärt Jürgen Knauer, Leiter der Polizeiinspektion Forchheim. „Alleine aus der Migration von Flüchtlingen sind darunter viele Strafanzeigen wegen des illegalen Aufenthalts und der Einreise.“ Nimmt man diese Fälle raus, zeigt sich ein Rückgang der Straftaten um 92 Fälle.

Zudem gibt es einen großen Unterschied zwischen gefühlter und tatsächlicher Kriminalität. Nehmen wir beispielsweise die Fälle von schwerem Diebstahl in Forchheim und dem westlichen Landkreis. Darunter fallen auch die Einbrüche. Wie oft wird in einem 270 Quadratkilometer großen Einsatzgebiet mit 75 000 Einwohnern eingebrochen?

„Deutlich weniger, als man denkt“, sagt Jürgen Knauer. Nur 26 Wohnungseinbrüche gab es im Jahr 2015. „Trotzdem ist natürlich jeder Fall einer zu viel“, sagt Knauer. Schließlich ist es der höchste Wert seit 2012. Überwiegend handele es sich bei den Einbrechern um „überörtliche Täter“ ; nur selten gelinge es, sie zu schnappen — nur in 17,6 Prozent der Fälle.

Betrachtet man alle Straftaten insgesamt, liegt die hiesige Aufklärungsquote deutlich höher: 2015 wurden 71,8 Prozent aller Fälle aufgeklärt, ganz im Schnitt von Oberfranken.

Kein Grund zu Jubeln

Der kriminalistische Spitzenreiter der Aufklärung hingegen sind die Rauschgiftdelikte — wäre da nicht die Sache mit der Aussagekraft von Statistiken. 94,7 Prozent der Fälle werden aufgeklärt. Kontrollieren Beamten auf Drogen und werden fündig, ist der Täter auch schon gefasst, erklärt Knauer die hohe Erfolgsquote. Dass die Rauschgift-Delikte um 14,3 Prozent auf 132 Straftaten zurückgegangen sind, ist kaum Grund zur Freude, denkt man an den Anstieg von 72,2 Prozent im Vorjahr (2014) zurück. Die Anzahl der Delikte sei jedoch nicht aussagekräftig, so Knauer: „Wenn ich auf dem Gebiet nichts mache, habe ich ganz niedrige Zahlen.“ Wer kontrolliert, hat entsprechend hohe Zahlen, nicht unbedingt aber ein Drogenproblem in der Stadt.

Alleine die Kräutermischungen machten 2015 insgesamt 28 der 132 Drogendelikte aus — diese Zahl wird für 2016 vermutlich höher ausfallen. Allerdings nur für das Frühjahr: Knauer bedankte sich für die Unterstützung der Stadt, als es darum ging, den Headshop in der Bamberger Straße zu schließen.

Wenngleich weiterhin relativ neue Drogen wie „Legal Highs“ die Polizei auf Trab halten, taucht auch ein alter Bekannter in der Statistik auf: der Alkohol. 12,4 Prozent aller Tatverdächtigen hatten getrunken, bei den Körperverletzungsdelikten gar 42 Prozent.

Auch die Beteiligung von Flüchtlingen an Straftaten bespricht Knauer. An rund fünf Prozent der Straftaten (ohne ausländerrechtliche Verstöße wie illegale Einreise und Aufenthalt) waren Asylbewerber beteiligt. Die meisten Delikte davon: „Kleinere Ladendiebstähle“, so Knauer.

Einen großen Anstieg gäbe es bei der Jugendkriminalität, fährt er fort: 19,5 Prozent mehr. Die Zunahme sei auf minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen, die ein Strafverfahren wegen ihrer illegalen Einreise kassiert hätten. Zieht man diese Fälle ab, zeigt sich ein Rückgang um 5,2 Prozent.

Kriminalität macht kaum Sorgen

Im Anschluss an Knauers Präsentation diskutieren die Stadträte ausgiebig. Eingangs geht es noch um Verkehrsrowdys, die Heinz Endres (FBF) zufolge entweder zu laut und zu schnell fahren oder aber falsch parken: „Am schlimmsten ist es im Kellerwald“, sagt er. Doch zeigt sich im Anschluss, als jeder Stadtrat sein mehr oder minder ganz persönliches Verkehrsproblem anstelle von Fragen zum Bericht vorträgt, dass es über die Kriminalität in Forchheim gar nicht so viel zu diskutieren gibt: Es ist eben doch ein vergleichsweise friedlicher Fleck.

BARBARA ZINECKER