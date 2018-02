Die Queen zu Besuch beim Heroldsbacher Frauenfasching

HEROLDSBACH - Mit so hohen Besuch hatten die Frauen in Heroldsbach nicht gerechnet. Die Queen, (Conny Werner) in rotem Samtmantel, Zepter und Krone, gab sich die Ehre und zog unter den Klängen der Nationalhymne beim Heroldsbacher Frauenfasching ein.

Bezaubernd ging es beim Frauenfasching in Heroldsbach zu. Foto: Christine Mönius



Zur Schoppenqueen wurde sie ernannt und machte auch gleich Werbung für das "must have" dieses Jahres - die Kittelschürze. Brilliant erzählte sie, was denn der Unterschied zwischen guten und schlechten Fetten oder zwischen Vegetarier und Fleischessern sei.

Unter dem Motto "Die wilden 20er" traf man auf viele Damen in Fransenkostümen und Federboas, die diesen Tanzabend nicht verpassen wollten. Die Garde vom NCV Selau Neunkirchen startete den Auftrittsmarathon und löste kräftigen Beifall und Zugaberufen in ihren Aladin-Kostümen aus.

Überdimensionale Oberweiten und Hinterteile

Selbst die Queen schaute in Heroldsbach vorbei. Foto: Christine Mönius



Durchgetaktet ging es danach weiter mit der Rock'n Roll Gruppe des FHN Heroldsbach "Schnapsidee". Das Teleteam (Christl Mönius, Carola Scheuerer, Angelika Schleicher, Regina Prade, Elfie Sesser, Barbara Vortmann und Conny Werner), als "Die Golden Girls", Frauen die sich seit 50 Jahren wöchentlich zum Tanzen treffen. Sie strapazierten mit ihren überdimensionalen Oberweiten und Hinterteilen wieder mal die Lachmuskeln und brachten den Saal zum Toben. Abgerundet wurde der Abend vom Damenballett "Männerträume" des FHN Heroldsbach mit ihrem Tanz "Die bunten Vögel vom Ballermann".

Gekonnt witzig und seit Jahren routiniert führte Carola Scheuerer durch das Programm und immer wieder erschallte ihr Schlachtruf: "Helsboch Helau!" Musikalisch eingeheizt wurde von Jürgen Weber, der den Frauen keine Verschnaufpause gönnte und somit die Tanzfläche bis weit nach Mitternacht gefüllt war.