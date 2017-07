"Es soll keine Show sein sondern eine Veranstaltung mit religiösem Hintergrund." Dies sagt der Gößweinsteiner Pfarrsekretär Peter Sebald zur inzwischen sechsten Traktor-Oldtimerwallfahrt die am Samstag in Gößweinstein mit insgesamt 45 teilweise historischen Traktoren stattfand die auch von weit her angetuckert kamen. © Thomas Weichert