Die Ski-Party in Draisendorf kann beginnen

Skifreunde Wüstenstein haben Schneebar eingerichtet - vor 17 Minuten

DRAISENDORF - Die Skifreunde Wüstenstein richten am Samstag, 21. Januar, eine Après Ski Party am Skilift Schweinsleite in Draisendorf aus.

Die Schneebar steht, es kann los gehen mit dem Aprés Ski... © privat



Sie haben dazu ein Bollwerk von Schneebar errichtet, um einem großen Ansturm gewachsen zu sein. Der Lift ist heute, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Die Hütte ist ebenfalls ab heute geöffnet.

Die Schneeverhältnisse sind auf der gesamten Piste sehr gut. So einen guten Winter gab es für die Skifreunde Wüstenstein schon lange nicht mehr.

Am Samstag beginnt deshalb der Après Ski ab 15 Uhr, Open End. Es gibt vor allem sehr leckere Heißgetränke in verschiedensten Variationen. Von Glühwein-Schranke (rot/weiß) über Exoten wie den Hot Buttered Rum bis hin zum Skiwasser und Almdudler.

Das Essen fällt typisch fränkisch aus: Bratwürscht und Steak. Kuchen und Kaffee sind natürlich auch für den Nachmittag bereitgestellt.

