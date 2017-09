Die SpVgg Jahn wird Thema einer Sondersitzung

FORCHHEIM - Im November soll es eine Sondersitzung des Stadtrats geben die sich nur um die Umsiedlung der SpVgg Jahn Forchheim dreht.

Schon seit sieben Jahren wird um die Umsiedlung der SpVgg Jahn Forchheim gerungen, sagt OB Uwe Kirschstein. Jetzt sei man auf der Zielgeraden. © Foto: André De Geare



Die Novembersitzung zur Jahn-Umsiedling ist die Quintessenz einer Info-Offensive, die Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) nach der Sommerpause im Hauptausschuss des Stadtrats gestartet hat. Dabei geht es auch um ein kleines Scharmützel zwischen Teilen des Stadtrats und dem OB. In einem Antrag vor der Sommerpause hatten fünf Fraktionen (CSU, FW, JB, FBF, Republikaner) die Verwaltung aufgefordert, bis September alle für den Jahn und die Stadt relevanten Aspekte der Umsiedlung in einer Tabelle gegenüberzustellen und dabei auch die Position der Rechtsaufsicht zu berücksichtigen.

Am Ende sollte für jeden Punkt eine Empfehlung der Verwaltung stehen. Im Kern geht es um zwei, drei strittige Punkte, etwa den Beschluss des Stadtrats von 2016, dass die SpVgg Jahn Forchheim 19 000 Quadratmeter Grund am neuen Standort selbst erwerben soll, was laut Jahn schon finanziell nicht machbar wäre. Außerdem geht es immer noch um das vieldiskutierte Rückübertragungsrecht und dabei den Wert vor allem des Geländes auf der südlichen Klosterwiese.

Für Oberbürgermeister Uwe Kirschstein ist das Thema zu komplex, um es bis September in eine Tabelle zu pressen. Er sei mit dem Jahn und dem Investor in Gesprächen und bei der Lösung der strittigen Punkte "auf der Zielgeraden", wie er mehrmals betonte. In einer Sondersitzung Anfang/Mitte November, zu der man rechtzeitig vorher alle nötigen Informationen an die Stadträte verschicke, könnte der gordische Knoten gelöst werden.

Die Fraktionsvorsitzenden Udo Schönfelder (CSU) und Manfred Hümmer (FW) bestehen auf einer Tabelle. Die Novembersitzung sei sicher zielführend, so Hümmer, man wolle aber vorher anhand der "Synopse Gespräche führen und sich eine Meinung bilden." Schönfelder betonte, die Verwaltung habe lange genug Zeit gehabt dafür.

Für Sebastian Platzek (FDP) ist an der Vorgehensweise des OB "nichts zu tadeln". Was helfe eine Matrix, ein Lösungsvorschlag müsse her. Auch Reinhold Otzelberger (SPD) ist mit der Sondersitzung "d’accord", dort müsse die Rechtsaufsichtsbehörde miteinbezogen sein. Annette Prechtel (FGL) braucht auch nicht unbedingt eine Tabelle, sondern setzt ihre Hoffnungen auf einen Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses. Demnach soll Stadt-Justitiar Till Zimmer die Umsiedlung umfassend aus rechtlicher Sicht beleuchten.

Heinz Endres (FBF) wollte wissen, was an den Gerüchten dran ist, dass der Investor auf dem Absprung ist. Er habe mit dem Investor gesprochen, sein Eindruck sei ein anderer, so der OB.

Einig sind sich alle in einem: "Wir müssen endlich fertig werden mit dem Thema."

