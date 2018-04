Die türkische Gemeinde feiert wieder ein Kinderfest

"Die Zukunft liegt in Händen der Kinder", das sagte Mustafa Kemal Atatürk, der Begründer der modernen Republik Türkei, schon 1920. Seither wird in der Türkei und in vielen anderen Nationen am 23. April ein großes Kinderfest gefeiert. Die türkische Gemeinde in Forchheim begeht den Feiertag am Sonntag, 29. April, von 14 bis 17 Uhr mit einem Kinderfest in der Jahnhalle in Forchheim. Wir sprachen mit Atila Karabag vom türkischen Kulturverein.

Atila Karabag. Foto: Foto: Karabag



Herr Karabag, das Kinderfest hat in der Türkei eine lange Tradition. Dort ist der 23. April sogar ein Nationalfeiertag. Wie feiert die türkische Gemeinde in Forchheim diesen Tag?

Atila Karabag: Ja, wir feiern das jedes Jahr groß. Letztes Jahr waren wir im Kronengarten, da gab es keinen freien Platz mehr. Heuer haben wird die Jahnhalle angemietet. Im Mittelpunkt des Festes stehen Aufführungen der Kinder. Ein türkischer Lehrer hat mit einer altersgemischten Gruppe Sketche, Tänze und Gedichte eingeübt und das führen die Mädchen und Jungen dann vor Publikum auf. Auch eine Tanzgruppe wird auftreten. Es gibt Kleinigkeiten zu essen. Außerdem zeigen wir Videos, die wir im Vorfeld des Kinderfestes aufgenommen haben. Da singen Familien mit ihren Kindern ein Lied zum Kinderfest.

Warum wird dieses Kinderfest eigentlich gefeiert?

Atila Karabag: Na ja, wie Atatürk einst schon sagte: "Die Kinder sind unsere Zukunft." Deswegen hat er diesen Tag den Kindern gewidmet. Im Prinzip geht es um ein friedvolles und verständnisvolles Miteinander, auch unter den verschiedenen Nationen. Die Kinder sollen in Frieden, in Liebe und Freundschaft aufwachsen.

Sind beim Kinderfest in Forchheim nur Mitglieder der türkischen Gemeinde eingeladen?

Atila Karabag: Es werden natürlich die Eltern, Großeltern und Geschwister der Kinder, die etwas aufführen, da sein. Außerdem haben wir den Oberbürgermeister, den Landrat und die Stadträte eingeladen. Aber es sind natürlich auch Gäste anderer Nationen herzlich willkommen.

