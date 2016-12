Die Weihnachts-Idylle hat keine Chance

Steinharte Plätzchen und Mon-Cherie-Overkill: Kabarettist Michael Altinger war mit „Meine heilige Familie“ zu Gast im Jungen Theater - 19.12.2016 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Der niederbayerische Kabarettist Michael Altinger (46) und seine „Band“ Martin Julius Faber stimmten im ausverkauften Jungen Theater mit „Meine heilige Familie“ auf das nahe Ende der Adventszeit ein. Der Kabarett-Preisträger zeigte dabei eindrucksvoll, „dass man als Komiker auch außerhalb des Faschings eine Familie ernähren kann.“

Michael Altinger blickte sehr persönlich zurück auf seine Adventserinnerungen. © Foto: Udo Güldner



Michael Altinger blickte sehr persönlich zurück auf seine Adventserinnerungen. Foto: Foto: Udo Güldner



Es sind „Sternstunden der Feinmotorik“, die sich im Geschenke-Fachhandel abspielen. Sobald Altinger Auszubildende nötigt, etwas einzupacken. Es sind Sternstunden des „Schmarrn“, wenn der Kabarettist von der Nikolaus-Heimsuchung seiner Kindheit erzählte. Der sei statt mit einem Rentierschlitten mit einem alten Fiat 500 vorgefahren, habe sich hinter einem Glaswolle-Bart versteckt und auf Grund seiner aschenbecherdicken Brille gar nicht gesehen, wem er das Matchbox-Parkhaus in die Hand gedrückt habe.

Altingers Zugang zum Weihnachtsfest war aber nicht nur ein ironisch distanzierter, sondern auch ein „sehr persönlicher“. Schließlich verkleidete er sich mithilfe eines Jankers und eines Schwung Wassers für die Haare in seinen Vater. Erinnerungen an die 70er Jahre in dem fiktiven Kaff Strunzenöd wurden wach. An blockwarthafte Nachbarn, deren steinharte Plätzchen sofort weggeschmissen wurden; an einen Bananen-Mon-Cheri-Overkill, der zu einer besoffenen Verstopfung führte; und an Langspielplatten, auf denen Peter Alexander oder gar Heintje den Zauber der Weihnacht bereits seit Allerheiligen herbeischmalzten, bis selbst die Silberfischchen im Badezimmer weinen mussten.

Martin Julius Faber entpuppte sich bei den immer wieder eingestreuten parodistischen Liedern Altingers an den Tasten des Keyboards und auf den Saiten der Gitarre gewachsen. Selbst wenn Altinger Schlager oder Volkslieder in hardrockiger Weise sang, bis es Ochs und Esel umwehte. Die Idylle hatte bei Altinger sowieso keinen Platz. Dafür sorgten schon Weißwürste und gelbe Limo, die beim kleinen Michi eine gefährliche Mischung erzeugten, die nach oben drängte.

Zwischen all den Geschichten aus Strunzenöd hatte „Meine heilige Familie“ aber noch eine weitere, zweite Bedeutung. Altinger wandte sich Maria und Josef und ihrem Nachwuchs zu. Als Bayer in Bethlehem fragte er sich, wie es dem Zimmerer wohl ergangen war, als er von der Geburt Jesu erfahren hatte. Hatte er den Heiligen Geist auf Unterhalt verklagt? Was sagte eigentlich die Leihmutter Maria dazu, vom Erzengel Gabriel gar nicht gefragt worden zu sein? War das Paar denn wenigstens römisch-katholisch versichert? Nachdem Altingers „Heilige Familie“ da war, kann der Heilige Abend im Kreise der Familie kommen. Er hat jeden Schrecken verloren.

UDO GÜLDNER